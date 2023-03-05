 

Мнение: Сталинский фильтр, очернители Отечественной войны и семициковщина в СССР

05.03.2023, 18:44, Разное
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1. Гугл приготовил своим пользователям подарок – «сталинский фильтр» для фотографий. Кстати, вы будете смеяться, но современные сталинисты утверждают, что в сталинское время никого с фотографий не удаляли, это якобы современный фейк (ссылка):
 
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск остроумно ответил в соцсети компании Google, которая анонсировала новую функцию в сервисе Google Photos для хранения и обработки фотографий. Миллиардер посчитал, что возможность «стирать» из кадра лишних людей, очень понравилась бы Иосифу Сталину.

В твите Google сообщалось, что подписчики GoogleOne на Android и iOS смогут воспользоваться рядом новых функций, которые позволят «легко усовершенствовать свои воспоминания в Google Фото». В частности, с помощью функции Magic Eraser они смогут удалять с фотографий случайно попавших в кадр людей. В качестве примера выложено фото с пляжа, на котором сервис «стер» нескольких взрослых и детей, чтобы в кадре осталась только одна девочка.

В ответном твите Илон Маск опубликовал два снимка. На первом, историческом, снимке по набережной идут Сталин и его соратники Молотов, Ворошилов и Ежов. На отретушированном фото остались те же, но без главы НКВД Николая Ежова.

«Сталину понравилось бы», — прокомментировал Маск.

2. Выношу из комментариев (ссылка):
 
Анатолий Муравьев. Примечательно, что эти очернители истории в вопросе Первой мировой войны, которую в России до большевиков называли Второй Отечественной, полностью повторяют зады германской пропаганды о том, что Германия якобы оборонялась, и злой царь (который у них то ли тряпка, то ли кровавый — не определятся) напал на добрых немцев. В то время как даже их вождь Ульянов-Ленин в своих писаниях утверждал обратное.
 
Также любимая их тема — проигранная русскими Восточно-Прусская операция 1914. Раздувается значение операции на второстепенном театре военных действий, при этом незамеченными остаются успешные для русских Галицийская битва, Ивангород-Варшавская и Лодзинская операции того же 1914. Все эти операции были крупнее Восточно-Прусской.
 
Раздуванием значения единственной относительно крупной германской военной удачи на русском фронте в 1914 занимались нацисты. Даже воздвигли мемориал в Таненберге. Наступление Красной армии в конце ВОВ вынудило их его взорвать. Получается, деды с прадедами, бойцы Красной армии, уничтожали фетиш нацистской пропаганды, а неблагодарные внучки́ воспевают немецкую победу в Восточно-Прусской операции. Здесь согласишься с Лениным: у коммуниста нет Отечества.

3. Историк Александр Дюков пишет про малоизвестные в наши дни особенности устройства раннего СССР (ссылка):

В 1924-1937 гг. официальными главами СССР были одновременно семь председателей Центральной исполнительной комиссии СССР от РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, Туркменской ССР, Таджикской ССР и Узбекской ССР. Все в СССР было прогрессивно – у буржуев один глава государства, а у нас сразу семь, каждый с правильным этническим происхождением, и все равны.

Потом приняли сталинскую конституцию 1936, вместо ЦИК высшим органом власти стал Верховный Совет, а официальным главой государства – председатель президиума Верховного Совета.

Первым председателем ПВС стал дедушка Калинин, который раньше был председателем ЦИК от РСФСР, а большинство остальных бывших глав СССР расстреляли в ходе Большого террора. Исключением стал председатель ЦИК от УССР Петровский, с которым разобраться до ноября 1938 не успели и в итоге выгнали отовсюду доживать жизнь замдиректора по АХЧ Музея Революции.

Когда Александр Мелентьевич Волков в 1964 г. писал свою сказочную повесть [«Семь подземных королей»], все уже забыли про потешную семициковщину и можно было посмеяться.

Источник: Место для дискуссий


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