Мнение: Любовь и возраст

Давайте с разницей в возрасте разбираться.

Тем более у нас преддверие 8 Марта.

Тема разницы в возрасте – триггер для многих женщин, которые уже “в возрасте” или приближаются к этому.

Само определение “в возрасте” деликатно обходит цифры стороной.

Что значит “в возрасте”? Каждый человек всегда в каком-то “возрасте”. Но все понимают намек. “В возрасте” значит уже не молода, значит репродуктивные шансы давно закончились или подходят к концу.

Есть два типа женской реакции на этот триггер: отрицание и осуждение.

Осуждающие уверены, что в “старухе” юношу могут интересовать только ее деньги, либо извращение, но одно другому не мешает.

Женщины, которые боятся “возраста”, чаще всего отрицают, что разница имеет значение.

Самые отрицающие провозглашают, что чем старше женщина, тем она лучше.

В отрицающих женщинах плохо то, что, отрицая возраст, они отрицают часть себя, а главное, отрицают объективную реальность.

Если вы уважаете и принимаете себя вместе со своим возрастом, вы испытываете симпатию к ровесникам.

Не только ровесниц вы считаете привлекательными для мужчин, но и ровесников симпатичными для себя, не меньше, чем в молодости.

Вот это главный, это лучший тест на принятие своего возраста. Нравятся ли вам ровесники и люди немного старше?

Кажутся ли они вам симпатичными, красивыми, сексуальными? Или вам дико представить и смешно подумать о какой-то романтике с их участием?

Если какая-то женщина говорит, что довольна своим возрастом и не видит, чем она хуже юных, но ровесницы в ее глазах – старухи, а ровесники – и вовсе рухлядь, значит все ее “принятие” – это ее иллюзия, что лично она – до сих пор юна и может нравиться мальчишкам.

Возраст “мальчишек” при этом относителен. В 35 это могут быть 18-летние студенты, в 65 – 40-летние отцы семейств. Но женщины, отрицающие возраст, всегда будут зариться на тех, кто моложе, утверждая, что дело в характере, не интересно им с ровесниками. Или многие из таких женщин утверждают, что они бы с удовольствием замутили с ровесником, но симпатичные ровесники почему-то не интересуются ими, а интересуются ими только мальчишки. Это намек, видимо, что все принимают их за школьниц.

Многие женщины не видят себя в зеркале. Это печальная правда.

Их осуждают за фильтры на фото в соцсетях, обвиняют в обмане, но они всего лишь пытаются дотянуть фото до реальности, как они ее сами видят. На фото вылезают какие-то морщины, какие-то пятна, которых в зеркале нет, а фильтры помогают привести фотографию в соответствие с их видением.

Когда они подходят к зеркалу, они вытягивают шею, поворачивают голову до нужного ракурса, поднимают улыбкой щеки и скулы, выдвигают вперед нижнюю губу. Их зрение давно уже не 100, поэтому они видят размыто, а когнитивные фильтры размывают изображение еще больше. Поэтому когда такие женщины смотрят на ровесников, они поражаются, что может натворить возраст с некоторыми людьми.

Некоторые настраивают более тонкие и сложные гендерные фильтры. Женщины-ровесницы кажутся им интересными. А вот мужчины… Им кажется, что женщины с возрастом становятся “женственней” (толще), а лица их “фактурней” (суше), в лице появляется “характер”(мимические морщины), во взгляде “опыт” (мрачность). А вот с мужчинами этого не происходит почему-то. У них животы, лысины и скука в глазах.

Если вам не нравятся ровесники, значит вы не принимаете свой возраст.

Принимать свой возраст – это не значит не видеть своих отличий от молодых. Это была бы слепота, а не принятие.

Принятие – это когда нет фокуса на недостатках, когда недостатки кажутся не такими важными, чтобы об этом переживать.

На практике принятие своего возраста называется нормальной адаптацией.

Если вы каждый день смотрите на себя в зеркало, не настраивая никаких когнитивных фильтров и не прибегая к иллюзиям, вы постепенно привыкаете к изменениям в своей внешности. Если вы любите себя и относитесь к себе и к жизни реалистично, постепенные изменения вас не пугают и не кажутся вам ужасными. Вы все так же нравитесь себе, особенно если удалось выспаться. Вы улыбаетесь себе и находите себя привлекательными.

Старение происходит день ото дня, постепенно, нормально, просто те, для кого это случается внезапно и выглядит как подлость, жили в иллюзиях и отказывались верить в объективный физический мир.

Женщины с нормальным ресурсом имиджа переживают нечто противоположное. Они с удивлением замечают, что стареть, оказывается, не так уж страшно. Когда-то им могло казаться, что в 40 любви уже не может быть, а 60 – это старость, но теперь они видят, что в 40 тоже кипят страсти, а в 60 человек все еще молод душой и готов к приключениям. В 80 лет большинство доживших интересует не любовь, а здоровье, но те люди, которые боялись стать обременительными для детей в старости, бывают в полном восторге, когда оказывается, что в 80 они чувствуют себя нормально и все еще могут быть чем-то полезны.

Скромные люди не бывают разочарованы старости, они не ожидали никакой халявы, никаких исключений для себя, поэтому они фокусируются на том, что стакан все еще частично полон, а не на том, что он уже почти пуст.

Проверьте себя, женщины, задав себе вопрос, если бы можно было выбрать любого партнера для приятного досуга, на мужчинах какого возраста остановился бы ваш взгляд?

Но зафиксируйте, если выбор ровесника сопровождается унылым “молодому я не сдалась”. Это тоже брешь в самоуважении. Вы никогда не должны оценивать себя как негодную вещь. И под такой оценкой подразумевается, что вам-то молодые конечно же очень нужны.

Нормальная самооценка выглядит по-другому.

Нормальная самооценка – это понимание, что большая разница в возрасте делает близкое общение не интересным для обеих сторон.

Хотя “любви все возрасты покорны”, по дефолту большинство молодых людей интересуются ровесниками.

Среди немолодых людей много тех, кто любит помоложе, но это связано со страхом перед возрастом, с отрицанием своего старения.

Молодость – объективное преимущество, как красота, как богатство, как хорошее образование.

Молодые при прочих равных более красивы, более здоровы, более перспективны, более энергичны.

Но при нормальной самооценке для романтического знакомства человек выбирает не объективно самое лучшее, а субъективно подходящее.

Субъективно подходящая вещь – это та, которая, во-первых, по карману, и в обслуживании тоже, во-вторых, которой вы сможете эффективно пользоваться, в-третьих, которая хорошо интегрируется в ваш быт.

Субъективно подходящий партнер, по аналогии, – это тот, который, во-первых, вероятнее ответит взаимностью, во-вторых, с которым будет чем заняться и о чем поговорить, в-третьих, который впишется в вашу жизнь (а вы в его) и с которым будет взаимная польза.

Человек с адекватной самооценкой никогда не “западает” на того, с кем они во всех трех направлениях не подходят друг другу.

Чтобы немолодая женщина первой запала на юношу, ее самооценка и оценка своей жизни должны быть неадекватны, а юноша должен воспринимать не как человек, а как игрушка. Вот тогда ей покажется, что они подходят друг другу. Она решит, что выглядит не хуже, чем его ровесницы, но намного сексуальней и опытней. Она решит, что он сможет и захочет вписаться в ее жизнь, а она сможет втиснуться в его молодежный досуг. И даже очевидное недовольство его родителей и удивление его друзей они преодолеют благодаря их любви.

Уважающая себя женщина не интересуется намного более молодыми мужчинами. Она может находить их симпатичными, как и юных девочек, как и цветы в городском парке, но она не примеряется к ним сама, ей не хочется их тащить в свою жизнь, они там не уместны, как она не уместна в их жизни.

И если вам интересно, что происходит с рыбачками и нерыбами, которые, бывает, заводят отношения с молодыми и эти отношения успешны, давайте я расскажу, как это чаще всего происходит.

Во всех таких случаях женщина не ищет и не выбирает себе более молодого партнера, ей нравятся и ровесники, и мужчины постарше. Это важное правило, оно настолько точно описывает отношение женщины к себе, что из этого правила не бывает исключений.

Что касается парней в таких историях, у них бывает либо стихийная влюбленность, либо практический умысел, который со временем сменяется просто влюбленностью.

Обычно такой парень видит женщину, которая намного старше его, но может думать, что разница меньше. Спонтанность женщин-нерыб и хороший имидж позволяют им выглядеть моложе, но это совсем не важно, если разница велика.

Так вот, встречая женщину, которая его старше и за которой он вдруг начинает ухаживать, такой парень может иметь практический умысел, может не иметь, может иметь исключительно сексуальный или романтический запрос, но в любом случае почти всегда молодые мужчины оценивают свои шансы с женщиной старше как очень высокие. Им кажется, что женщина может быть недоверчива, может возводить какие-то заслоны, но при достаточном упорстве обязательно согласится.

В случае с женщиной нерыбой и тем более рыбачкой такой колпачок со стороны мужчины дает женщине преимущество КП.

Обратите внимание, по имиджу у него преимущество из-за молодого возраста, но из-за колпачка, который он натягивает на бедную женщину, женщина сразу же получает запас КП.

В случае с женщиной-рыбой и тем более с женщиной-рапаном это преимущество не имеет значения. Наоборот, женщина увидит, что молодой мужчина амбициозно ее атакует, и накормит этим свою корону, еще и корону-кровопийцу (“мучается мальчик”). У нее активизируется и Кокетка, собирающая в шкатулку его “усилия” и “страдания”, и Доярка, представляющая, как он жадно накинется на нее, когда она ему уступит. То есть в тот разлом между полями, который возникает от возрастного мезальянса, начинается ее слив. Но мезальянс – не причина, а провокация.

С женщиной-нерыбой все иначе. Она не радуется тому, как смогла зацепить юношу, что “значит она огого, даже огого-огого”, она воспринимает его внимание как его запрос, в чем-то понятный, в чем-то не адекватный. Ей не ясно, почему он ее атакует, но это его дело, у всех своих вкусы, свои потребности, а вот тот факт, что их ничего не может связывать в отношениях ее останавливает от шагов навстречу.

Смотрите, друзья. В норме оба понимают, что они из разных поколений и между ними мало общего. У нее взрослые дети, его ровесники или почти, а иногда даже старше, у него детей нет, но они ему будут нужны через 5-10 лет, он студент или начинает работать, она состоялась в профессии, у нее есть имущество, у него – родительские вложения. Даже если социальный разлом меньше, он все равно большой. А еще разный досуг, разные компании друзей, разный взгляд на вещи. Мезальянс потому и плох для отношений, что мешает создать равновесное и равноправное общее пространство, тем самым мешает балансу. Люди с адекватной самооценкой это понимают, поэтому истории любви, где женщина годится мужчине в матери, так редко случаются и еще реже бывают счастливыми. У мужчин, которые годятся в отцы, это чаще, потому что мужчина может стать отцом и в 50 лет, и позже, а молодые женщины очень часто ищут в мужчинах кормильцев и наставников. Но и с таким мезальянсом истории любви счастливыми бывают не часто.

В каком случае женщина-нерыба все-таки согласится на отношения с мальчиком? Женщина-рапан практически в любом случая согласится и даже обрадуется, потому что кормить корону для нее важней всего остального. А нерыбе кормить корону не нужно, она должна увидеть какой-то резон, какую-то взаимную пользу.

Основанием могут являться две вещи. Она должна увидеть, что несмотря на разлом из-за мезальянса, их объединяет многое. Изредка такое бывает. Люди с большой разницей в возрасте иногда бывают похожи, у них могут быть похожие профессии, похожие увлечения, похожие взгляды или характеры. И это может быть не наносное, а существенное что-то, важное для обоих. И второе, которое многие считают самым главным, но главней первое, – ее высокая СЗ. Парень может не просто увлечься, а всерьез влюбиться, пока пытается завоевать такую женщину. Иногда и без всяких завоеваний, просто в процессе общения он может влюбиться, но просто общение складывается между людьми с большой разницей в возрасте редко, а вот амбициозные планы по захвату со стороны парня нередко приводят к такому. Он влюбляется, он делает шаги и вложения, он меняется, благодаря своей юношеской пластичности, он интегрируется в ее жизнь, и вскоре женщина понимает, что ее симпатия выросла и она должна сократить дистанцию.

Истории женщин-рапанов с молодыми поклонниками могут выглядеть похоже. Они ускользают и ломаются, не подпускают к себе (а корона растет и СЗ парня растет, пока они кокетничают), а потом позволяют захватчику насладиться триумфом. Захватчик к этому времени уже устал, от Кокетки и других багов женщины, но иногда еще не выглядит усталым. Бывает, что женщина сдается так быстро, что захватчик и атаковать не успел. Бывает, что она сама атакует. В любом случае его триумф превращается в ее фиаско. Она хочет, чтобы он продолжал атаковать, а он начинает пятиться. В ответ женщина-рапан решает, что была слишком жестока и начинает доказывать свою любовь, гоняясь за убегающим захватчиком.

Принципиальная разница с нерыбой, что женщине-рапану в этой истории интересна не личность парня, а корм короне. Она нашла способ чувствовать себя молодой и побеждать молодых соперниц, она нашла объект для своих сексуальных желаний, она нашла свет в конце своего туннеля, а он вдруг сбежал (или начал вымогать выгодные для себя условия). Женщина-нерыба, если пошла на сближение с этим мужчиной, интересуется его личностью, у них к этому времени уже есть какое-то интересное общение, какие-то общие дела и планы. Корм короне ее не интересует, общаться с ней тем интересней, чем ближе и глубже это общение. Нет никакого сомнения, что СЗ такой женщины будет только расти.

И когда вы мне в комментариях пишете, что “значимость со временем будет падать”, вы показываете, что совсем ничего не понимаете в отношениях, не знаете, из чего отношения состоят, не отличаете близкие отношения от недавнего знакомства.

При знакомстве второй человек – никто, вы видите только его имидж, немного его социальную ОЗ.

Поэтому молодых мужчин редко привлекают женщины старшего возраста, женские деньги их не очень интересуют, а имидж при прочих равных у ровесниц лучше.

Однако если по каким-то причинам возникла любовь и начались близкие отношения, у партнера есть не только имидж. Более того, объективно оценить имидж очень сложно. В большом плюсе красивый партнер кажется некрасивым, в большом минусе наоборот, даже некрасивый кажется самым привлекательным.

В близких отношениях, кроме имиджа, есть очень много всего важного, что никак невозможно потерять, что создает между людьми крепкие связи и кристаллизует значимость партнера, отливает ее в бронзе.

Поэтому настоящая любовь касается и старых людей, люди не любят друг друга с возрастом меньше, и даже когда один из двух стареет раньше, это не уменьшает любви. Иногда, наоборот, беспокойство о здоровье, боязнь потерять человека, заставляет любить его более сильно и более осознанно, фокусироваться на каждом моменте, проведенном с ним.

Поэтому истории настоящей любви с возрастным мезальянсом ничем не отличаются от других историй любви. В этих историях два человека любят друг друга и дорожат друг другом и всем тем, что у них есть общего, что они строят и создают вместе.

Любовь растет с возрастом, друзья, всегда растет, если ей ничего не мешает.

И байки про живущую три года любовь или любовь, которая проходит, как только супруг стареет, это клевета на любовь.

Расскажите, что может связывать двух людей с большой возрастной разницей, в браке. Приведите конкретные примеры таких связей, если понимаете о чем речь.