 

Washington Times: Усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву

05.03.2023, 18:36, Новости дня
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Невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.

В статье утверждается, что неспособность администрации Байдена объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает, передает РИА «Новости».

Маккен пишет, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а потому в скором времени устанут от отправки десятков миллиардов долларов за границу, Россия же останется непобежденной.

Также отмечается, что мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Все это говорит о том, что для США настало время начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.

Ранее сообщалось, что Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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