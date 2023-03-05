Именем Героя России Жоги назовут улицы в нескольких российских городах

В Магадане и Пензе именем Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги назовут улицы, сообщили губернатор Магаданской области Сергей Носов и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Носов в своем Telegram-канале напомнил, что в воскресенье исполнился год как погиб Жога во время спасения мирных жителей Волновахи.

«В память о его героизме и самопожертвовании, непримиримой борьбе с нацистами, считаю необходимым назвать одну из новых улиц в его честь. Хочу особо отметить, что батальон «Спарта» сейчас возглавляет отец Героя, колымчанин Артем Жога», – написал Носов.

В свою очередь Мельниченко в Telegram-канале написал, что «Жога совершил высший подвиг – пожертвовал собственной жизнью, спасая других. Имя Героя должно жить в памяти новых поколений».

Он добавил, что в честь Жоги уже названы улицы в Волновахе, Невинномысске, Ростове-на-Дону.

«Считаю, что его имя должно быть и в Пензе. Обратился в городскую думу с соответствующим предложением. Пусть о подвиге Героя нам снова и снова напоминает новая улица в молодом растущем микрорайоне Арбеково», – написал Мельниченко.

Напомним, что в Волновахском районном дворце культуры имени Владимира Жоги прошло мероприятие, посвященное памяти Героя России. В процессе был показан фильм, посвященный Жоге.

Как сообщали СМИ, украинские войска нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города Волноваха, когда там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

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