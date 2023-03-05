 

Глава парламента Венгрии – НАТО и ЕС не делают ничего ради мира на Украине

05.03.2023, 17:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

И Евросоюз, и Североатлантический альянс до сих пор не предприняли ни одного шага, направленного на достижение мира на Украине, заявил в пятницу спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер. Как пишет The Budapest Times, Кёвер убеждён, что пока Запад, наоборот, лишь обострял украинский конфликт.


AP

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер считает, что ни ЕС, ни НАТО не предпринимают шагов для достижения мира на Украине, пишет The Budapest Times. Об этом чиновник заявил в интервью венгерскому каналу Hir TV.

По информации издания, Кёвер напомнил, что члены Евросоюза и Североатлантического альянса в общей сложности направили Киеву вооружений на $60 млрд, тем самым став сторонами идущего на территории Украины конфликта. 

По мысли чиновника, урегулирование конфликта в конечном счёте будет зависеть от РФ и Украины. Вместе с тем, подчеркнул спикер венгерского парламента, ни Евросоюз, ни НАТО шагов в направлении мира не предпринимали — напротив, они до сих пор действовали исключительно на обострение.

Кёвер призвал Запад добиваться такого консенсуса, в котором будут учтены соображения Москвы в плане безопасности, но при этом будет обеспечиваться «территориальная целостность Украины».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.22 / Срочное видеообращение Путина о ситуации в Донбассе

19.11.20 / Еще раз о реинкарнации

24.01.22 / “Мокрое” платье Ким Кардашьян и доспехи Ирины Шейк: 20 культовых образов Mugler

14.05.22 / ФБК*: «Каждая копейка, украденная российским чиновником, помогает Украине»

07.02.23 / “Надо просто смириться”: Пригожин после введения санкций признал наличие зарубежных счетов

07.02.22 / Почему не складывается жизнь – Личное мнение

06.08.22 / Мнение: Ургант и «ГРАД»

31.01.22 / Цена фьючерса на отпущение грехов на Мосбирже превысила 2000$

20.01.22 / Когда в России наступит пик заболеваемости “омикроном” – ответ вирусолога Альтштейна

19.03.22 / Мнение: Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика