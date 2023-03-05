Медики выяснили, что средиземноморский образ жизни уменьшает риск летальности почти на 30%

На недавней конференции Американской кардиологической ассоциации испанские ученые из Автономного университета Мадрида сообщили о результатах своих новых исследований. Оказывается, люди, которые придерживаются средиземноморского образа жизни, намного реже сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов.

Были проанализированы данные более 110 тысяч британцев, за которыми наблюдали в течение нескольких лет. В процессе исследования использовали специальный индекс на основе 25-балльной системы для оценки состояния добровольцев.

Эксперимент показал, что люди, которые придерживаются средиземноморского образа жизни, имеют на 28% меньший риск развития сердечно-сосудистых патологий и прочих заболеваний.