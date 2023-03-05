В Москва-сити заложили храм-небоскрёб
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В Москве состоялась церемония закладки храма-небоскрёба Grand Heaven.
На мероприятии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Огромное 100-этажное здание в стиле «сталинский ампир» высотой в 350 метров откроют к 2028 году.
– Это позволит нам стать ближе к Богу не только духовно, но и физически. И молитвы наши не будут заглушены шумом города. Они смогут беспрепятственно лететь прямо к Нему, – заявил на мероприятии патриарх Московский и всея Руси.
Стоимость проекта достигает 500 млрд рублей. Доступ к самым верхним этажам планируется выделить высокопоставленным госслужащим и предпринимателям, чтобы наилучшая доставляемость была у их молитв о судьбе народа. Кроме того, несколько десятков этажей будут отведены под торговые центры и магазины, а на вершине расположится огромный светящийся глаз, символизирующее неусыпный надзор Бога и его наместников над россиянам.
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