 

В Москва-сити заложили храм-небоскрёб

05.03.2023, 17:33, Разное
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В Москве состоялась церемония закладки храма-небоскрёба Grand Heaven.

На мероприятии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Огромное 100-этажное здание в стиле «сталинский ампир» высотой в 350 метров откроют к 2028 году.

– Это позволит нам стать ближе к Богу не только духовно, но и физически. И молитвы наши не будут заглушены шумом города. Они смогут беспрепятственно лететь прямо к Нему, – заявил на мероприятии патриарх Московский и всея Руси.

Стоимость проекта достигает 500 млрд рублей. Доступ к самым верхним этажам планируется выделить высокопоставленным госслужащим и предпринимателям, чтобы наилучшая доставляемость была у их молитв о судьбе народа. Кроме того, несколько десятков этажей будут отведены под торговые центры и магазины, а на вершине расположится огромный светящийся глаз, символизирующее неусыпный надзор Бога и его наместников над россиянам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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