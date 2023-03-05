 

Rockstar почтила память актера Тома Сайзмора, сыгравшего в GTA Vice City

05.03.2023, 17:32, Разное
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Rockstar Games – студия, разработавшая серию видеоигр Grand Theft Auto, прокомментировала смерть Тома Сайзмора, который ранее был частью их компании. Он сыграл важную роль в создании GTA: Vice City в 1990-х годах. Звезда Голливуда подарил свой голос и внешность Сантино Форелли, главному антагонисту GTA: Vice City. Форелли – глава мафии Либерти-Сити.

Rockstar Games была вдохновлена отличной, блестящей и легкой работой Тома Сайзмора задолго до его исполнения роли Санни Форелли. “Покойся с миром, Том” – говорится в официальном сообщении на аккаунте Rockstar Games в Twitter.

Актер умер после перенесенной аневризмы в феврале 2023 года. Том Сайзмор сыграл в таких фильмах, как “Спасение рядового Райана”, “Схватка”, “Прирожденные убийцы”, “Настоящая любовь” и “Черный ястреб”. За свою 35-летнюю карьеру Сайзмор снялся в 285 фильмах. В 2000 году Сайзмор был номинирован на премию “Золотой глобус” как лучший актер в мини-сериале/фильме за роль в “Защите свидетелей”.


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