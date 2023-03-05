СМИ: США могут отказать в визе призвавшему уничтожить город в Палестине министру Израиля
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Госдеп США может отказать в выдаче визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу после его призыва уничтожить палестинский город Хувара, сообщил портал Axios.
Госдепартамент США рассматривает возможность отказать в выдаче визы в преддверии его визита в Вашингтон со ссылкой на источники.
Отмечается, что отказать в визе Смотричу могут в преддверии его ожидаемого визита в США на следующей неделе, передает РИА «Новости».
По данным портала, представители госдепа намекали израильским дипломатам, что будут рады, если Смотрич решит отменить визит в США.
В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен «стереть с лица земли» данный палестинский город.
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