 

СМИ: США могут отказать в визе призвавшему уничтожить город в Палестине министру Израиля

05.03.2023, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госдеп США может отказать в выдаче визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу после его призыва уничтожить палестинский город Хувара, сообщил портал Axios.

Госдепартамент США рассматривает возможность отказать в выдаче визы в преддверии его визита в Вашингтон со ссылкой на источники.

Отмечается, что отказать в визе Смотричу могут в преддверии его ожидаемого визита в США на следующей неделе, передает РИА «Новости».

По данным портала, представители госдепа намекали израильским дипломатам, что будут рады, если Смотрич решит отменить визит в США.

В конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен «стереть с лица земли» данный палестинский город.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01.21 / В Полтавской области перевернулся рейсовый автобус

31.07.20 / Sky – незваные попутчики — британские туристы обнаружили мигрантов в багажнике своей машины

16.07.21 / ВЦИОМ: За список «Единой России» готовы проголосовать 40% опрошенных

09.07.20 / Цена смартфона Vivo iQOO Z1x 5G начинается с 230 долларов

01.06.21 / Венедиктова прокомментировала возможность кассации приговора Стерненко

11.03.21 / Пока в Китае воспитывают мужественность, в США шьют боевую форму для беременных

26.09.20 / Протестовавшие против ношения масок в Лондоне получили ранения в столкновении с полицией

25.01.21 / Зеленский дважды предлагал Дубинскому добровольно выйти из фракции, но тот отказался – СМИ

16.05.21 / Вопрос о создании кибервойск в Украине рассматривали на заседании СНБО в секретном режиме – Данилов

12.01.22 / “Зачем на весь мир высмеивать?” Каменских возмутила сеть роликом со спящим Потапом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика