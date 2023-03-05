 

TRT: Семиэтажный дом обрушился на юго-востоке Турции

05.03.2023, 17:14, Новости дня
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В турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны обрушился семиэтажный дом, сообщили местные СМИ.

По данным телеканала TRT, здание уже было значительно повреждено после землетрясений 6 февраля и многочисленных афтершоков, передает РИА «Новости».

Губернатор провинции Салих Айхан заявил, что специалисты с помощью техники определят, есть ли люди под завалами, но власти исходят из того, что в доме никого не было.

Накануне в Турции рядом с сирийской границей зарегистрировали новое землетрясение магнитудой 4,1.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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