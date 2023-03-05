Нарушать правила и сочетать несочетаемое: модные приемы обновить гардероб без покупки новых вещей

Если в последнее время у вас не получается создать ни одного нового образа, возможно, пришло время воспользоваться советами дизайнеров. И они не всегда предполагают покупку новых вещей, чтобы пополнить и без того шикарный гардероб. Это не только освободит вас от необходимости ходить по магазинам, но и позволит вам сэкономить.

Используйте ремень

Чтобы сделать ваш образ шикарным и дополнить элегантным аксессуаром, следует только лишь надеть ремень. На это уйдет несколько секунд. Если правильно подобрать аксессуар, он способен превратить ваш наряд в воплощение элегантности.

С помощью ремня можно определить линию талии и изменить общий силуэт наряда. Его можно сочетать с платьями, рубашками, а также объемными жакетами. Не стесняйтесь надевать ремень еще и на верхнюю одежду, например, на куртку или пальто. Наверняка в вашем гардеробе есть не один аксессуар с классической пряжкой. Если вы располагаете выбором, можете менять ремни хоть каждый день, дополняя ими всевозможные предметы вашего образа.

Идите против правил

Существует множество правил моды, но никто не говорит, что необходимо им следовать, создавая личный стиль. Придумывайте новые образы, будьте более смелой, тогда ваш стиль станет по-настоящему уникальным.

Совмещайте модели, которые не сочетаются между собой. Возможно, в следующий раз это позволит вам создать образ, который окажется по-настоящему сногсшибательным. Просто откройте дверцы вашего гардероба, встаньте перед зеркалом и начните экспериментировать. Почувствуйте свой собственный стиль вместо того, чтобы следовать чужому.

Носите платье как рубашку

Превратите свое любимое платье в юбку с высокой талией или рубашку, в которую вы вдохнете новую жизнь. Вполне возможно, в вашем гардеробе есть платья, которые вы перестали носить по той причине, что они слишком короткие. Всего лишь несколько взмахов ножницами, и вы получите совершенно новый наряд, за который не заплатите ни рубля.

Используйте манжеты

Этот совет подходит как для верхней, так и для базовой одежды. Манжеты способны придать вещам более элегантный и завершенный вид. Наденьте их на рукава футболки, рубашки или тонкой куртки, чтобы создать повседневный образ.

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Длинные рубашки на пуговицах особенно хорошо смотрятся с закатанными рукавами, что делает стиль менее формальным. Именно поэтому следует дополнять их манжетами. Кстати, эти элегантные дополнения стиля могут быть не только на руках, но и на ногах. Не стесняйтесь закатывать джинсы и даже классические брюки, что позволит вам сделать смелую заявку на то, что вы способны быть законодательницей моды.

Завяжите подол

Некоторые платья просто требуют определенных улучшений. Это относится к длине миди или макси. Завяжите подол платья сбоку или сзади, что моментально выведет ваш стиль на новый уровень.

Используйте аксессуары

Украшения, головные уборы, шарфы, сумки, ремни и многое другое – вы можете придать старому наряду новый вид. Даже самые простые аксессуары позволят вам по-новому заявить о себе.

Слои, слои, слои

Многослойность может иметь решающее значение при создании модного образа, особенно, пока еще на улице прохладно. Наденьте футболку под платье-комбинацию, что сделает его менее откровенным. Вы можете использовать и длинную рубашку, надев ее под одно из своих платьев. Если у вас есть жилет, им вы можете дополнить свитер, что придаст вашему образу ауру девяностых годов.

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Заправьте рубашку

Если вы надели классические джинсы с белой рубашкой и вам кажется, что ваш образ недостаточно интересный, просто заправьте одну полу рубашки за пояс. Если вы сделаете так хотя бы один раз, больше не сможете остановиться. Лучше всего для создания таких образов использовать рубашки на пуговицах.

Выбирайте монохромный цвет

Если ваш гардероб достаточно обширный, вы можете использовать в одном образе одежду похожих цветов, что позволит сделать наряд монохромным. Он будет выглядеть элегантно, а вы в такой одежде будете казаться более высокими. Тотал лук, кстати, особенно моден в этом сезоне, поэтому стоит воспользоваться этим приемом.

Носите вещи не по сезону

Если вы привыкли создавать образы, четко следуя сезонности, возможно, самое время изменить свои взгляды на моду. Одним из таких примеров является ношение летней юбки, которую легко можно сочетать с длинным пальто и уютным шарфом. Похоже, мода современности – это полный отказ от всех предрассудков. Если вы достаточно смелы, самое время этим пользоваться, потому что уже завтра тенденции могут поменяться.

Подберите обувь

Наряд может смотреться совершенно по-разному с определенной обувью. Если вы надели элегантный сарафан на бретелях, почему бы не сочетать его с массивными кроссовками и белыми носками? Это позволяет сделать образ еще более женственным и утонченным. Если в вашем арсенале есть армейские ботинки, самое время сочетать их с летящим шифоновым летним платьем.

Замените пуговицы

Если в вашем гардеробе есть кардиган на пуговицах, вы сможете немного его обновить, заменив пуговицы. Отправляйтесь в магазин тканей и подберите нечто такое, что способно даже заменить яркие аксессуары.

Нанесите вышивку

Даже самая обычная однотонная джинсовка может выглядеть совершенно непревзойденно, если украсить ее вышивкой. Чем больше таких вышивок вы сможете интегрировать, тем более ярким окажется ваш образ. Для создания такого предмета гардероба вам вовсе необязательно часами сидеть за пяльцами. Можно приобрести такие вышивки в готовом виде, а затем дома приклеить их к поверхности с помощью горячего утюга.