Какие диеты являются одними из самых низкокачественных и вредных для природы

От того, что мы едим, зависит не только наше здоровье, но и состояние окружающей среды. К счастью, полезная для здоровья диета оказывает наименьшее влияние на экологию, тогда как вредные диеты приводят к выбросу большого количества загрязняющих веществ в атмосферу. Ученые выяснили, от какого меню нам следует отказаться, а какого стоит придерживаться.

Растительная диета оставляет наименьший углеродный след

Как выяснили ученые, обычная для большинства людей всеядная диета способствует большим выбросам парниковых газов по сравнению с растительным рационом. Хотя не всем людям такой рацион питания будет полезен, после 40-50 лет следует отдать предпочтение растительной пище, что позволит уменьшить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Арнольд Шварценеггер как-то похвастался тем, что после перехода к вегетарианству у него прекратилось отложение холестерина в сосудах. К счастью, человеческий организм способен обходиться без мяса.

Какие диеты оказались самыми вредными для здоровья и природы

Ученые выяснили, что так называемая кетодиета, которая предполагает большую долю белков и небольшую долю углеводов, связана с выбросами в атмосферу почти 3 килограмм СО2 на каждую тысячу потребляемых человеком килокалорий. Другая вредная для природы диета – это палеодиета, предполагающая отказ от бобовых и зерновых с увеличением потребления мяса, овощей и орехов. Она дает выброс в 2,6 кило углекислоты на 1 тысячу килокалорий и при этом считается низкокачественной.

Всего было проанализировано свыше 16 тысяч диет, используемых взрослыми людьми, которые были собраны Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

А какие рационы наиболее полезны

На другом конце списка оказалась веганская диета, оказывающая наименьшее влияние на климат. На 1000 употребленных килокалорий производится всего 700 грамм углекислоты. Это в 4 раза меньше, чем от кетодиеты. Чуть большее влияние у вегетарианской диеты, а далее следует пескетарианская диета. В то же время последняя оказалась наиболее качественной среди всех диет, а далее следуют вегетарианская и веганская диеты.

Середина списка

Как и следовало ожидать, самая распространенная у людей всеядная диета находится примерно в средней части списка. Ее придерживаются примерно 86 процентов участников опроса. Она имеет средние показатели как по качеству, так и по воздействию на окружающую среду (с точки зрения выбросов парниковых газов). Довольно распространенная в мире средиземноморская диета лучше всеядной как по величине углеродного следа, так и по качеству питания. В целом же достаточно ограничить потребление жирного мяса в рационе, и это снизит риск развития заболеваний и поможет улучшить состояние окружающей среды.

В чем особенность нового исследования

Хотя исследователи и раньше изучали влияние пищевых диет на питание, данное исследование стало первым, в котором производилось измерение углеродного следа каждой диеты и его сравнение с таковым у других распространенных диет. Анализировались данные по США. Ясно, что упор делался именно на последствия для окружающей среды, но в целом более вредные для экологии рационы питания не очень полезны и для самого человека.