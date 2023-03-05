Российские ученые синтезировали новый препарат против болезни Альцгеймера

Эксперты из РФ нашли соединение, которое позволит уже в скором будущем создать эффективные лекарства от болезни Альцгеймера и других форм деменции.

В ходе исследования специалисты обратили внимание на соединение PRZ-18002, а в качестве «мишени» выбрали модифицированную форму белка p38, который и накапливается в мозге при развитии болезни Альцгеймера.

Оказалось, что соединение способно не только ингибировать белок, но и полностью уничтожать его. На данный момент первые версии препарата проверили только на лабораторных мышах, но уже скоро проведу эксперименты с участием людей.