 

Российские ученые синтезировали новый препарат против болезни Альцгеймера

05.03.2023, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты из РФ нашли соединение, которое позволит уже в скором будущем создать эффективные лекарства от болезни Альцгеймера и других форм деменции.

В ходе исследования специалисты обратили внимание на соединение PRZ-18002, а в качестве «мишени» выбрали модифицированную форму белка p38, который и накапливается в мозге при развитии болезни Альцгеймера.

Оказалось, что соединение способно не только ингибировать белок, но и полностью уничтожать его. На данный момент первые версии препарата проверили только на лабораторных мышах, но уже скоро проведу эксперименты с участием людей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06.22 / Мнение: Роботы-спамеры, или готовая «палка» для ФАС

06.06.22 / Компания Volkswagen показала дизайн задней части пикапа Volkswagen Amarok нового поколения

21.06.21 / Отменный урожай: чем поливать огурцы, и каких ошибок стоит избегать

15.02.23 / Алматы не выдаст, Москва не съест

01.11.22 / Ученые доказали, что мурлыканье кошки полезно для человека

23.11.22 / “Каждый раз”: из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое

10.03.22 / Россиян предупредили о самых опасных дверных замках: Орудуют взломщики

23.05.22 / Долгожданное солнышко может быть коварным: что помогает от солнечных ожогов на лице и как их скрыть с помощью макияжа

20.11.22 / Орбан – европейские санкции — шаг к войне с Россией

13.05.22 / Мнение: Прилепин памяти Моторолы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика