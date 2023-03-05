Razer выпустила мышки Orochi V2, вдохновленные покемонами

Компания Razer, производитель аксессуаров для игр, представила серию новых компьютерных мышей Orochi V2. Они созданы по образцу персонажей из популярных аниме и игр. Об этом пишет NotebookCheck.

В серии много новых дизайнов. Можно приобрести модели с изображениями покемонов Псайдака, Чаризарда, Сильвеона, Пикачу. Orochi V2 имеет лазерный сенсор с разрешением 18000 DPI, и шестью кнопками. Он также оснащен беспроводным датчиком Bluetooth Low Energy и радиомодулем 2,4 ГГц. При подключении к Bluetooth модель работает от батареек типа АА. Их заряда хватает примерно на 950 часов. Вес модели без батарей составляет 60 г.

Официальный сайт Razers и eBay продают Orochi V2 за $100 (примерно 7,500 рублей, по текущему курсу на 5 марта 2023 года).