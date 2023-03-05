 

В Венгрии обвинили страны Запада во вмешательстве в конфликт на Украине

05.03.2023, 15:50, Новости дня
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Некоторые страны ЕС и НАТО стали участниками украинского конфликта, когда отправили Киеву смертоносное оружие на 60 млрд долларов, сообщил в эфире телеканала HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Он подчеркнул, что отправка оружия делает эти страны «участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися», передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС должны создать свой собственный оборонный альянс без США. По его мнению, это необходимо потому, что Вашингтон преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности.

До этого Орбан заявил, что Европа в результате конфликта в Украине окончательно утратила независимость, а также экономическую и военную мощь. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.

При этом он неоднократно подчеркивал, что переговоры о мире со стороны РФ будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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