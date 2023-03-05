В канун Пурима вода в кранах москвичей станет кошерной

Главный военный раввин России Аарон Гуревич сделал подарок

москвичам на праздник Пурим. Ровно в полночь с воскресенья на понедельник вода

в их кранах станет кошерной и останется

таковой до 00:00 8 марта.

Евреи празднуют Пурим в память о легендарных событиях

середины первого тысячелетия до нашей эры, когда персы под руководством Ксеркса

Первого не смогли уничтожить еврейский народ. В этот день взрослые евреи имеют

право и даже обязаны без меры пить вино, а дети едят сладости и особое печенье

«Уши Амана». Печенье назвали так в честь главного персидского антисемита,

которому отрезали уши в ходе пуримских событий.

«К сожалению, у меня не было возможности подарить москвичам

столько вина, чтобы они могли хорошо выпить в честь Пурима, как евреи. Но зато

у них будет возможность, открыв обычный кран на кухне, попробовать настоящую

кошерную воду и порадоваться празднику», – рассказал Аарон Гуревич.

Для того, чтобы сделать воду в Москве соответствующей

еврейским религиозным требованиям, никакие ритуалы не потребовались. 4 марта,

на исходе субботы, Аарон Гуревич передал руководству Мосводоканала свидетельство

о кошерности его продукции со сроком действия в двое суток. Копии свидетельства

разместят на сайте Мосводоканала и на всех водозаборных узлах и станциях

водоподготовки.

Несмотря на то, что в Пурим вода в Москве будет кошерной,

Роспотребнадзор не рекомендует употреблять её без фильтрации и кипячения.

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