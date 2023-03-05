 

В канун Пурима вода в кранах москвичей станет кошерной

05.03.2023, 15:33, Разное
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Главный военный раввин России Аарон Гуревич сделал подарок
москвичам на праздник Пурим. Ровно в полночь с воскресенья на понедельник вода
в их кранах станет кошерной и останется
таковой до 00:00 8 марта.

Евреи празднуют Пурим в память о легендарных событиях
середины первого тысячелетия до нашей эры, когда персы под руководством Ксеркса
Первого не смогли уничтожить еврейский народ. В этот день взрослые евреи имеют
право и даже обязаны без меры пить вино, а дети едят сладости и особое печенье
«Уши Амана». Печенье назвали так в честь главного персидского антисемита,
которому отрезали уши в ходе пуримских событий.

«К сожалению, у меня не было возможности подарить москвичам
столько вина, чтобы они могли хорошо выпить в честь Пурима, как евреи. Но зато
у них будет возможность, открыв обычный кран на кухне, попробовать настоящую
кошерную воду и порадоваться празднику», – рассказал Аарон Гуревич.

Для того, чтобы сделать воду в Москве соответствующей
еврейским религиозным требованиям, никакие ритуалы не потребовались. 4 марта,
на исходе субботы, Аарон Гуревич передал руководству Мосводоканала свидетельство
о кошерности его продукции со сроком действия в двое суток. Копии свидетельства
разместят на сайте Мосводоканала и на всех водозаборных узлах и станциях
водоподготовки.

Несмотря на то, что в Пурим вода в Москве будет кошерной,
Роспотребнадзор не рекомендует употреблять её без фильтрации и кипячения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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