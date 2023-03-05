Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине за 24 часа — но только если победит на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за трату миллиардов долларов на поддержку Украины. Он пообещал, что в случае повторного избрания на пост главы государства «остановит сползание к дорогостоящим бесконечным войнам», пишет The Daily Telegraph. Трамп также полагает, что сумел бы урегулировать конфликт на Украине всего за 24 часа.



AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его следует вновь избрать на пост на выборах в 2024 году, чтобы избежать третьей мировой войны, пишет The Daily Telegraph.

«У нас будет третья мировая война, если что-то быстро не произойдёт. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я предотвращу третью мировую войну», — приводит издание слова Трампа.

В субботу на выступлении на ежегодной Конференции консервативных политических действий Трамп пообещал, что Республиканская партия больше не вернётся к «бесконечным иностранным войнам». По его словам, Вашингтон должен прекратить тратить миллиарды долларов на оборону Украины. Он добавил, что его основным приоритетом в случае повторного избрания будет «остановить сползание к дорогостоящим бесконечным войнам».

«Нельзя продолжать тратить сотни миллиардов долларов на защиту людей, которые нас даже не любят», — считает Трамп.

Политик также убеждён, что сможет урегулировать конфликт на Украине всего за сутки. «Ещё до того, как я займу Овальный кабинет, я урегулирую катастрофическую войну между Россией и Украиной. Она будет урегулирована быстро. Я решу эту проблему, и это займёт у меня не больше одного дня», — обещает Трамп.

Бывший американский лидер убеждён, что нынешний президент Соединённых Штатов Джо Байден ведёт страну в «забвение». Выборы в 2024 году он считает «последней битвой».

«Мы закончим то, что начали. Мы завершим миссию. Мы доведём эту битву до окончательной победы. Это — последняя битва. Я это знаю, вы это знаете, они это знают, все это знают. Вот и всё. И если они победят, у нас не будет страны, — заявил Трамп под восторженный приём зала. — В 2016 году я заявил: «Я — ваш голос». Сегодня я добавляю: «Я — ваш воин. Я — ваша справедливость. И для тех, кого обидели и предали, я — ваше возмездие».

Как напоминает The Daily Telegraph, Трамп пользуется широкой поддержкой среди сторонников Республиканской партии. На вопрос, кто должен быть кандидатом от республиканцев в 2024 году, 62% ответили, что Трамп, в пользу губернатора штата Флорида Рона Десантиса высказались 20% опрошенных. При этом 95% из двух тысяч опрошенных одобряют работу, проделанную Трампом на посту президента.

Опрос также показал, что 79% выступают против «выделения миллиардов долларов Украине», и из них 61% «категорически не одобряет» поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.