 

Австралийские ученые раскрыли тайну морского чудовища Хафгуфа из Скандинавии

05.03.2023, 14:50, Разное
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Специалисты из Австралии провели исследование и выяснили, что древнее скандинавское чудовище Хафгуфа оказалось простым китом. Они рассказали о результатах работы в Telegraph.

Эксперты проанализировали сообщения рыбаков о том, что некое существо замирает в вертикальном положении с открытой пастью и ожидает свою добычу, чтобы сразу поглотить ее. Аналогично охотилось и скандинавское чудовище Хафгуфа из древних мифов.

Выяснилось, что киты редко, но тоже могут ожидать свою добычу подобным образом. Впервые такое поведение описали в 2011 году и до сегодняшнего момента фиксировали всего несколько раз.


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