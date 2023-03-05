В Windows 11 появилась совершенно новая функция

В Windows 11 появится обновленный микшер громкости. Как пишет The Verge, это результат проверки обновленной тестовой сборки под номером 25309, которая распространялась в рамках программы Windows 11 Insider Dev.

В тестовой версии видно, что микшер расположен рядом с системным треем Windows в панели быстрых настроек Windows. Его также можно открыть с помощью комбинации горячих клавиш Win + CTRL + V. С помощью обновленного микшера пользователи смогут быстро переключаться между активными аудиовыходами, такими как динамики и наушники, и технологиями распространения звука, такими как Windows Sonic или Dolby Atmos. Он также сможет регулировать громкость для каждого приложения в отдельности. Пока неизвестно, когда именно новый микшер появится в Windows 11. Возможно, это произойдет не скоро, поскольку доступ к нему еще не предоставлен всем желающим, даже тестерам.