 

ГУМВД: В Петербурге задержан злоумышленник, похитивший крест из храма и сдавший его в ломбард

05.03.2023, 14:29, Новости дня
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Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, похитившего крест из храма и сдавшего его в ломбард за 500 рублей, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

По сообщению ведомства, неизвестный похитил киотный крест и «Евангелие» из храма по Константиновскому проспекту, передает РИА «Новости». Сумма ущерба составила около 400 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Ленобласти, который сдал похищенное в ломбард за 500 рублей. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что мощи Александра Невского, Николая Чудотворца, Петра и Февронии украли из храма в Петербурге. Кража произошла из храма на Васильевском острове в центре Северной столицы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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