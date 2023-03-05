 

В Армении и Азербайджане заявили о перестрелке в Карабахе

05.03.2023, 14:29, Новости дня
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В Армении и Азербайджане сообщили о перестрелке в Карабахе, с обеих сторон также заявили о погибших.

Так, агентство Арменпресс информирует о трех жертвах среди полицейских, при этом в Минобороны Азербайджана утверждают, что погибшие есть с обеих сторон, информирует РИА «Новости».

Как пишет Арменпресс, в районе Хайпалу диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. Трое сотрудников полиции погибли, еще один находится в больнице.

В минобороны Азербайджана сообщили, что «поступила оперативная информация об осуществлении перевозки боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территории Азербайджана». Чтобы проверить информацию, азербайджанская армия попыталась задержать и проверить транспорт. С противоположной стороны был открыт огонь.

Напомним, сообщения азербайджанской стороны о перевозке мин через Лачинский коридор в Нагорный Карабах не соответствуют действительности, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что российские военные изучают заявления Баку об использовании Арменией Лачинского коридора для подвоза мин.

До этого Ереван обвинял Баку в перекрытии Лачинского коридора. Глава МИД РФ призывал к скорейшей разблокировке движения по этому транспортному каналу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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