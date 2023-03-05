 

Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно

05.03.2023, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Леонид Агутин пообщался с журналистами и рассказал им информацию, которая расстроила самых преданных фанатов пары. На фоне постоянных слухов о разводе, супруги приняли решение отдалиться.

Оказывается, некоторое время назад Леонид Агутин и Анжелика Варум окончательно разъехались. Вдрызг разругавшиеся из-за режима сна, теплоты одеял и просмотра сериалов супруги приняли решение обзавестись собственными спальнями.

И, как утверждает Леонид Агутин, это стало отличным решением. Более того, он, обратившись к телезрителям, призвал их последовать их с Анжеликой Варум примеру.

“Можно вообще делать что угодно”, – похвастался певец.

Однако, не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Изгнанный в другую спальню Леонид Агутин перепробовал уже множество способов, чтобы вернуть расположение супруги: писал стихи, пел песни, дарил баснословно дорогие украшения… Но, увы: сердце Анжелики Варум не дрогнуло.

Так что пока что Леонид Агутин вынужден греть постель в одиночестве и об интимной близости с женой даже и мечтать не может. Анжелика Варум и здесь настроена решительно: считает, что супружеский долг после 50-летия больше похож на акт милосердия, нежели чем на акт страсти.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.21 / Как бумага поможет отличить масло от маргарина, и другие проверенные лайфхаки

21.05.22 / Подмосковье не строится

01.08.22 / У дятлов не нашли внутренних амортизаторов для защиты мозга от ударов в дерево

29.06.20 / Скотт Уоринг нашел руины древней постройки на Марсе

02.08.22 / Лидер АдГ – избежать энергетической катастрофы в Германии поможет только отказ от антироссийского курса

15.04.22 / Press TV – Запад затыкает рты несогласным с его пиар-кампанией украинского конфликта

26.08.22 / В “Царицыне” пройдет сражение воздушных змеев

02.12.22 / Раки удивительно старательны: как знаки зодиака относится к работам на огороде и какие из них получаются дачники

28.11.21 / Из-за нехватки авиабилетов российские чиновники не смогли встретить День благодарения в кругу семьи

23.01.23 / Футболиста Дани Алвеса могут приговорить к 12 годам лишения свободы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика