Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно

Леонид Агутин пообщался с журналистами и рассказал им информацию, которая расстроила самых преданных фанатов пары. На фоне постоянных слухов о разводе, супруги приняли решение отдалиться.

Оказывается, некоторое время назад Леонид Агутин и Анжелика Варум окончательно разъехались. Вдрызг разругавшиеся из-за режима сна, теплоты одеял и просмотра сериалов супруги приняли решение обзавестись собственными спальнями.

И, как утверждает Леонид Агутин, это стало отличным решением. Более того, он, обратившись к телезрителям, призвал их последовать их с Анжеликой Варум примеру.

“Можно вообще делать что угодно”, – похвастался певец.

Однако, не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Изгнанный в другую спальню Леонид Агутин перепробовал уже множество способов, чтобы вернуть расположение супруги: писал стихи, пел песни, дарил баснословно дорогие украшения… Но, увы: сердце Анжелики Варум не дрогнуло.

Так что пока что Леонид Агутин вынужден греть постель в одиночестве и об интимной близости с женой даже и мечтать не может. Анжелика Варум и здесь настроена решительно: считает, что супружеский долг после 50-летия больше похож на акт милосердия, нежели чем на акт страсти.