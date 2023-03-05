 

Вильнюсский городской совет 8 марта обсудит переименование музея имени Пушкина

05.03.2023, 13:15, Новости дня
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Совет вильнюсского городского самоуправления на заседании 8 марта обсудит вопрос о переименовании литературного музея имени Александра Пушкина в музей усадьбы Маркучяй, следует из расписания самоуправления.

Согласно программе заседания, 8 марта Совет обсудит вопрос изменения названия музея имени Пушкина в музей усадьбы Маркучяй, передает РИА «Новости».

В случае утверждения решения о переименовании указ должен будет подписать мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Ранее Шимашюс заявлял, что улица Латвю, на которой располагается посольство РФ в Литве, будет переименована в «улицу Героев Украины».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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