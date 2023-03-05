 

Сенатор Климов: США предупредили Шольца о новой роли Германии в украинском конфликте

05.03.2023, 13:05, Новости дня
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Американские власти во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о ключевой роли Германии в украинском конфликте, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

По его словам, не известно, кто кроме Байдена и Шольца присутствовал при их «беседе», как неизвестно и о чем она была на самом деле.

Сенатор в своем Telegram-канале предположил, что народу Германии было предложено взвалить на себя основные тяготы продолжения конфликта на Украине, а это могут быть не только немецкие деньги и оружие, но человеческие жертвы.

По словам Климова, заодно Вашингтон «окончательно» решит проблему ключевой роли Германии в Евросоюзе, а потом «займется Францией, окончательно превращая ЕС в свою колонию».

Он добавил также, что если Шольц рискнет «соскочить», то военные США с их баз в Германии, сотни американских агентов, лоббисты в Берлине и Гамбурге не позволят ему это сделать, а если что, найдут ему замену».

Климов написал также, что Шольца вытащили на разговор в другое полушарие Земли, откуда будет минимум «утечек», где кроме «старичка Байдена», возможно, были еще немаловажные «собеседники», а происходящее больше похоже на инструктаж спецагента его кураторами, чем переговоры глав суверенных стран.

В этой связи Климов напомнил, что в 2020 в Лондоне в здании MI-6 конфиденциально отрабатывали Владимира Зеленского.

«А Шольцу, думаю, янки сообщили то, что нельзя было доверить телефону или почте – то, что не должны были узнать другие немцы. Кстати, обычно к подобным «беседам» с завербованными привлекают еще и тех, кто их вербовал или «вел» по линии, например, того же ЦРУ. Отсюда следует, что ничего хорошего мартовский «визит» народу Германии не принесёт», – написал Климов.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций. Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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