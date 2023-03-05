Папа Римский передал Патриарху Грузинской православной церкви икону Сталина

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05.03.2023, 13:33, Разное
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Папа Римский Франциск в День памяти Иосифа Сталина, ежегодно отмечаемый в Ватикане, принял Патриарха Всея Грузии Илию II. Понтифик передал почётному гостю хранящуюся в Ватикане икону Сталина.

В ходе беседы Франциск вспомнил своё детство и визит советского генсека в Аргентину в 1946 году.

– Люди на улицах Буэнос-Айреса очень тепло встречали святого Иосифа – выдающегося сына Грузии, победителя нацизма и борца за справедливую оплату труда. Женщины несли ему младенцев, чтобы он лично поцеловал их чадо, – вспомнил папа. – Тогда Сталин приехал в Аргентину навестить своего старого друга.

По словам понтифика, в завершение своего визита Сталин подарил икону со своим изображением монастырю в Росарио, где впоследствии будущий глава мирового католицизма начинал свою карьеру. После переезда в Европу Папа перевёз реликвию в Ватикан.

– Сегодня я передаю эту икону народу Грузии, давшему миру такого замечательного человека и благодетеля, – подчеркнул понтифик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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