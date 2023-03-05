 

Британские подростки жалуются на сложность управления сканерами и принтерами

05.03.2023, 13:20, Разное
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Представители поколения Z (люди, родившиеся в период 1995-2010 годов) испытывают “технологический позор”, когда пользуются офисным оборудованием, таким как сканеры или принтеры, которые не являются интуитивно понятными, – заявили в The Guardian.

“Когда я смотрю на принтер в офисе, моя первая мысль – “О Боже”. “Я начинаю верить, что перед моими глазами находится древний артефакт”, – заявил Макс Саймон, 29-летний житель Торонто. Гарретт Бемиллер (25 лет), признался, что ему приходилось подружиться с более старшими сотрудниками, чтобы отсканировать или распечатать документы.

Считается, что все дети, родившиеся в информационную эпоху, интуитивно общаются с технологиями. Сара Декстер, доцент кафедры образования в Университете Вирджинии, утверждает, что “поколение Z”, как она его называет, продвинуты только в программной части, особенно это касается мобильных приложений. Декстер считает, что интерфейсы iOS от Apple, в которых часто присутствуют повторяющиеся паттерны, являются одной из причин этого.


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