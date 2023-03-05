 

«Чебурашка» обошел «Аватар 2» по количеству скачиваний с пиратский сайтов в феврале

05.03.2023, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Топ скачиваний с пиратских сайтов Рунета возглавил фильм “Чебурашка”, который вышел в феврале 2023 года. На втором месте оказался фильм “Аферисты”, снятый компанией A24 для Apple TV. Тройку самых популярных фильмов замыкает боевик “Крушение”, в главной роли которого снялся Джерард Батлер и который вышел на экраны 26 января. Только в РФ он собрал более 160 млн рублей.

Драма “Вавилон”, комедия “Непокорная 2”, блокбастер “Черная пантера: Ваканда навсегда”, ужасы “Мзган” и “Кит”, а также триллер “Меню” и ромком “К тебе или ко мне?” также вошли в топ-10. Примечательно, что фильм “Аватар 2: Путь воды” отсутствует в рейтингах, хотя еще в январе лента Джеймса Кэмерона лидировала и не давала “Чебурашке” занять первое место. Редакция “Букерс Буллет” связала подобную рокировку с тем, что все, кто хочет посмотреть новый “Аватар”, уже это сделали.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.20 / Шарлиз Терон рассказала о личной жизни: “Дочь говорит, что мне нужен бойфренд”

25.03.22 / Джастин Портман поздравил дочь Неву от Натальи Водяновой с 16-летием

30.01.22 / Можно носить даже вместо прически: как вписать в свой образ свежий микротренд февраля – вязаный чепчик

23.07.22 / Мнение: ООН не исключает нападений на суда с зерном из Украины (со стороны России, она уже обстреляла порт в Одессе)

19.07.22 / Модный французский маникюр лета-2022: дизайны ногтей, которые подойдут женщине любого возраста

06.11.22 / Обновить цвет можно безопасно: 4 наиболее щадящих типа окрашивания

02.11.22 / France 24 – сторонники Болсонару отказываются признавать его поражение на выборах в Бразилии

12.01.23 / Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой

06.02.23 / “Регулярно топил”: Измученная Чехова раскрыла жуткие издевательства мужчины

18.04.22 / Кроссовер Duster нового поколения сохранит полный привод и внедорожные возможности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика