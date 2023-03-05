«Чебурашка» обошел «Аватар 2» по количеству скачиваний с пиратский сайтов в феврале

Топ скачиваний с пиратских сайтов Рунета возглавил фильм “Чебурашка”, который вышел в феврале 2023 года. На втором месте оказался фильм “Аферисты”, снятый компанией A24 для Apple TV. Тройку самых популярных фильмов замыкает боевик “Крушение”, в главной роли которого снялся Джерард Батлер и который вышел на экраны 26 января. Только в РФ он собрал более 160 млн рублей.

Драма “Вавилон”, комедия “Непокорная 2”, блокбастер “Черная пантера: Ваканда навсегда”, ужасы “Мзган” и “Кит”, а также триллер “Меню” и ромком “К тебе или ко мне?” также вошли в топ-10. Примечательно, что фильм “Аватар 2: Путь воды” отсутствует в рейтингах, хотя еще в январе лента Джеймса Кэмерона лидировала и не давала “Чебурашке” занять первое место. Редакция “Букерс Буллет” связала подобную рокировку с тем, что все, кто хочет посмотреть новый “Аватар”, уже это сделали.