Мнение: Как сделать патриотическое аниме

У нас в очередной раз предложили запретить аниме и компьютерные игры. На днях анимешники приняли участие в нескольких массовых драках в торговых центрах, — без арматур и тому подобной жести, к счастью, — вот журналисты с депутатами и торопятся стричь купоны, пока новость не протухла. Участвует, конечно же, и госпожа Мизулина.

Очень коротко, предыстория. Некие подростки выбрали в качестве стержня новой субкультуры мангу «Охотник на охотника», самоназвание ЧВК «Рёдан» и особый стиль: длинные волосы, клетчатые штаны, чёрную футболку с пауком. Врагами они себе назначили скинхедов и гастарбайтеров.

У нас уже были битники, хиппи, панки, скины те же самые, эмо, готы, гули… Теперь, спасибо всероссийской рекламе по телевизору, подростки начнут массово носить клетчатые штаны. Причин для паники я не вижу: у ЧВК «Рёдан» довольно вегетарианский набор отличительных черт. В отличие от многих других субкультур, пауки не проповедуют ни насилие, ни деструктивные практики, ни греческую любовь. Пожалуй, старые добрые футбольные фанаты будут поопаснее — и для общества, и для самих себя.

Запрещать, вероятно, в итоге ничего не будут, хотя и следовало бы. Один депутат уже заявил, что «пропагандистский посыл транслируется детям через 25-й кадр» (ссылка), и вот это мракобесие я бы как раз запретил. Опубликовал в СМИ антинаучную ересь про 25-й кадр, плоскую Землю или гомеопатию? Будь любезен, сопроводи пометкой на полэкрана: так и так, научное сообщество считает всё это чушью, в 25-й кадр верят только дикари. Устраиваешь шоу экстрасенсов, публикуешь гороскопы? Если это идёт не в формате «Деревни дураков», а всерьёз — снимай с эфира и плати штраф в 5% от годового оборота. Ну, рекламу водки из телевизора убрали? Можно, значит, и от гороскопов с экстрасенсами избавиться, механика запрета та же.

Что нам реально стоит сделать с подростками, так это использовать принцип советских офицеров: «Если не можешь предотвратить безобразие, надо его возглавить». Подростки играют в компьютерные игры и смотрят аниме? Так значит наймите экспертов, которые разбираются и в том, и в том. Цитирую хорошую мысль из телеграма Кримсональтера (ссылка):

Призывы/попытки запретить аниме — это примерно то же самое, как идея запретить футбол (чуждая! британская, между прочим! контролируемая неподконтрольными Росмолодёжи швейцарскими иностранными чиновниками из ФИФА! бездуховная игра, отвлекающая от патриотического НВП!) после известных событий на “Манежке”. Но с “околофутболом” смогли договориться, работать, вовлекать… хватило мудрости, терпения, понимания, эмпатии.

Разница в том, что среди принимающих решения понимающих и играющих в футбол (и хоть немного понимающих субкультуру) было достаточно. А с аниме — всё сложно, причём молодое поколение и полит-администраторов, и людей-в-погонах-под-пиджаками — тоже вполне “в теме”, но (ещё) не могут влиять на решения. А жаль.

Современный школотрон совершенно не ассоциирует себя (и не будет ассоциировать, а если “заталкивать в горло” — ещё и возненавидит) с Павкой Корчагиным. И с Чебурашкой — тоже (о ужас!) нет. Но современный школотрон легко видит себя в Синдзи Икари (если “специалист по работе с молодёжью / эксперт по молодёжной политике” не знает слёту кто это, то он не должен работать с молодёжью, так как некомпетентен).

Спойлер: Любые попытки гальванизировать труп пионерии, хотя и нравятся целевой аудитории некоторых политиков, но абсолютно лишены смысла с точки зрения воздействия на молодое поколение. И если не снимать аниме про Великую Отечественную и про Спецоперацию (в том числе в “лёгких” анимешных жанрах, но с правильной фоновой идеологической подачей), то деточки будут смотреть другое аниме, делать другие выводы, исповедовать другие ценности.

На государство надежды особой нет. Только частный сектор и частный бизнес могут что-то сделать. В конце концов, их детям тоже нужно что-то смотреть.

И действительно, на государство надежды мало. В Министерстве культуры современной молодёжью практически не занимаются. Зато занимаются музеями, которые, по мнению ответственных за бюджеты, «должны быть не менее увлекательны, чем новые видеоигры». Министерство просвещения пыталось пару лет назад перевалиться в 21-й век, и даже выделило немного денег на разработку компьютерных игр, но потом испугалось и отменило тендер (ссылка).

Может быть, оно и к лучшему. Государство — отвратительный заказчик, поэтому для обычного создателя работать с государством — сущее мучение.

Во-первых, с государством тяжело в сугубо деловом плане — ну вот примерно как с взбалмошным пенсионером, который пришёл покупать компьютер, требует максимальную скидку, называет системный блок «процессором», и через слово обвиняет вас в том, что вы хотите его надуть.

Во-вторых, государство постоянно пытается изобретать велосипед. Потратить миллион рублей на экспертов, которые напишут умное техническое задание? Да ну что вы, зачем такие расходы, мой заместитель всё сделает в лучшем виде. Потратить 100 миллионов рублей на ерунду, которая сделана точно по техническому заданию, но при этом заведомо бесполезна для государства? Это пожалуйста: лишь бы с отчётностью всё было в порядке.

Частник, с другой стороны, вполне может полететь в Японию, найти там талантливого мангаку (художника комиксов) с готовыми уже проектами, и дать ему денег, чтобы он портировал один из проектов в наши широты. Чтобы вместо обыкновенного японского школьника Хироши из Киото героем стал обыкновенный русский школьник Харитон из Петербурга, и чтобы весь остальной антураж, от городских улиц до книжной полки, тоже стал русским. А дальше останется скормить сценарий аниматорам, благо аниматоры в России сильнейшие, да выпустить на большой экран.

Государство, повторюсь, так не может. Государство, во-первых, откажется покупать готовую мангу, предпочтя заказать абсолютно нового кота в мешке. Во-вторых, государство не сможет прилететь в Японию, выбрать художника и положить ему пачку денег на стол. Государство объявит тендер, а потом будет сидеть в Москве и ждать, пока кто-нибудь из Японии оформит все 50 документов, которые для участия в тендере нужны…

В патриотическом воспитании важен баланс. А у государства, — я сейчас не конкретно про Россию, а вообще про государственные пропагандистские машины, — есть тенденция скатываться в две крайности. Первая: «Вот вам правила прилежного пионера, накрутите на них ещё больше пафоса, а потом оформляйте в виде патриотического фильма для подростков». Вторая: «Вот хороший человечек из нашей тусовки, надо дать ему денег на новый фильм. Снова чернуху снимет? Зато представьте, сколько она наград соберёт!» (пример).

Кстати, первая крайность, выкармливание бездарных приспособленцев, в итоге обходится государству гораздо дороже, нежели финансирование иностранных агентов. Избегать надо и того, и другого, но всё же ура-патриоты вреднее открытых врагов.

Чтобы создать хороший патриотический фильм (или видеоигру, или аниме), следует проявить скромность и здравый смысл. Надо взять обычный интересный фильм, который был бы снят и безо всякой помощи государства, а потом дать автору денег, чтобы тот слегка подкрасил его в патриотические цвета.

В сценарии есть отрицательный персонаж, который ведёт себя жалко и грязно? Пусть будет до кучи прозападным оппозиционером. Главного героя бьют в парке хулиганы? Пусть ему помогут проходящие мимо офицеры. Автомобиль останавливают за превышение скорости? Пусть гаишник погрозит пальцем на попытку всучить ему взятку, но поможет, когда поймёт, что причина торопиться была. В гости приехал европеец? Пусть плещется в ванной, громко восхищаясь безлимитной горячей водой. Действие переместилось в США? Пусть седой ковбой с кольтом за поясом расскажет туристам из России, что его деда когда-то спас советский солдат.

Как видите, ничего сложного, просто сделать аккуратный «продакт плейсмент», стараясь при этом не переборщить. Добавить всяких антуражных мелочей, типа георгиевской ленточки на антенне автомобиля бизнес-леди и портрета Путина над компьютером боевого хакера. Отснять буквально пару мимолётных сцен с чем-нибудь статусным типа вечернего Москва-сити или учебного пуска баллистических ракет. Наконец, попросить оператора снимать Россию в радостном солнечном ключе, чтобы зритель видел не кошмар, а мечту.

Вон, посмотрите на Атомик Харт — большую русскую игру, ставшую одним из главных хитов 2023. Лобовой пропаганды там нет, зато есть красивый светлый мир в стиле «Гостьи из будущего» и две соблазнительные роботессы с символикой СССР. Плюс несколько советских песен, плюс «Ну, погоди!» в комнате отдыха, плюс ещё пара мелочей… И вот, пожалуйста, результат: гордость за страну у наших игроков и интерес к России у зарубежных. Весь Тик-Ток кишит мемами по игре, которые, в свою очередь невольно работают на репутацию нашей страны.

Получали разработчики Атомик Харт деньги от нашего государства? Насколько я знаю, нет. Может государство сделать что-то похожее на заказ? Точно нет — выше уже объяснял, почему. Зато государство может пригласить разработчиков Атомик Харт с Кипра обратно в Россию, выдать им доступ в самые высокие кабинеты и постфактум наградить их разными плюшками за выпуск отличной патриотической игры. Безо всяких обязательств: просто чтобы облегчить им выпуск продолжения, и чтобы у других команд тоже была мотивация одевать свои игры в патриотический обвес.

Возвращаясь к патриотическому аниме: с ним будет проще, чем с компьютерной игрой. Рынок компьютерных игр один на всю планету, поэтому передирать удачные проекты у иностранцев нет смысла, копии никому не нужны. С аниме иначе: можно взять бумажный комикс, «русифицировать» его, а потом взять в качестве основы для анимационного фильма. Голодная российская аудитория, которая ставит высокие оценки даже простеньким русским визуальным новеллам в аниме-стиле, примет такое импортозамещение с восторгом.

Займётся ли кто-нибудь созданием патриотического аниме, и если да, то сумеет ли сделать что-нибудь прорывное — вопрос открытый. Может быть, нет, так как до сих пор подобные проекты не выстреливали. Может быть, да, потому что первое поколение любителей аниме уже выросло, и у некоторых его представителей есть деньги, достаточные для создания бескомпромиссного шедевра.