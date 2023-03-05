 

Уже синеет: с телом несчастного Костомарова начались страшные изменения

05.03.2023, 12:40, Разное
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Уже почти два месяца фигурист борется со страшной болезнью. Все начиналось, как обычная простуда, которую спортсмен пытался вылечить народными методами. По слухам, когда Костомаров почувствовал себя плохо, решил не обращаться к врачам, а пошел в баню и затем искупался в проруби.

Возможно, это и стало роковой ошибкой. 10 января партнера Татьяны Навки госпитализировали и сразу же подключили к ИВЛ, так как самостоятельно он дышать уже не мог.

Медики несколько недель боролись с прогрессирующей пневмонией и интоксикацией организма, но болезнь оказалась сильнее. В итоге Роману Костомарову пришлось ампутировать часть стопы и, по некоторым данным, пальцы на одной руке. Свой 46-й день рождения он встретил в больнице, без сознания.

Вся Россия с замиранием сердца ждет хороших новостей о состоянии фигуриста, все надеются, что молодому, по сути, Костомарову удастся победить болезнь. На днях все радовались, ведь стало известно, что фигурист пришел в сознание после медикаментозного сна и даже зашевелил конечностями.

Но… в воскресенье 5 марта врачи вновь расстроили: с телом несчастного фигуриста опять начались страшные изменения. По данным СМИ, у Романа Костомарова синеет одна рука, есть вероятность нового витка сепсиса.


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