 

“Что же ты натворила”: 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо

05.03.2023, 12:40, Разное
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Пока Максим Галкин* улетел в новый концертный тур, Алла Пугачева решила уделить время себе. Артистка отправилась наслаждаться последними технологическими достижениями, которые способны кардинально изменить любого человека.

После окончания процедур Алла Пугачева поделилась снимком своего преображения в личном блоге. Подписчики, ошарашенные переменами, подметили, что
73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо.

“Алла, что же ты натворила…”, – протянула одна из подписчиц Аллы Пугачевой.

К счастью, полученный результат обратим. Ведь в том, что Примадонна стала абсолютно неузнаваема, виноват не пластический хирург или косметолог, а фильтры фотошопа, которые разглаживают морщины и наносят макияж.

Правда, с количеством фильтров Алла Пугачева явно перестаралась. С фотографии на посетителей ее блога глядело юное создание лет восемнадцати. Увы, посетители блога стараний артистки не оценили.

“Мумия”, “Хороший фотошоп”, “А что это за старушка в маске?”, “Хорошо, что догадалась фильтры применить, а то вживую в Кремле встретил в 2014, чуть кондратий не хватил”, – высмеяли Аллу Пугачеву подписчики.

* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.


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