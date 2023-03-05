 

МЧС: Поезд сообщением «Бишкек-Самара» сошел с рельсов на западе Казахстана

05.03.2023, 12:16, Новости дня
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В Актюбинской области (запад Казахстана) сошел с рельсов пассажирский поезд сообщением «Бишкек-Самара», сообщила пресс-служба МЧС республики.

По сообщению МЧС Казахстана в 10.30 в Актюбинской области на станции Бершугир из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом сошел с рельсов тепловоз, один вагон и трех колесных пары другого вагона пассажирского поезда «Бишкек-Самара», передает «Интерфакс». В ведомстве рассказали также, что в поезде находились более 200 человек, никто из них не пострадал, пассажиров разместили в неповрежденных вагонах поезда.

Ранее пассажирский поезд «Байтерек», следовавший из Астаны в Алма-Ату, сошел с рельсов. В результате погиб один подросток, трое взрослых получили травмы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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