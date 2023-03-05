Такер Карлсон – демократам не важно, кто представляет их во власти — лишь бы застолбить за собой должность

Демократам не важно, кто занимает место в конгрессе или пост президента, —важно лишь заполучить себе власть и полномочия той или иной должности, заявил ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. Поэтому партийные лидеры без стеснения выдвигают на выборы больных, немощных, слабоумных и даже мёртвых кандидатов, добавил он.

Добрый вечер! В эфире пятничный выпуск Tucker Carlson Tonight. Прошлой осенью представитель демократов Тони Делука был переизбран в законодательное собрание штата Пенсильвания, будучи мёртвым. Не просто умер изнутри, как большинство политиков, а по-настоящему, бездыханно мёртв. Делука, скончавшийся месяц назад, не просто выиграл — он одержал абсолютную победу, набрав 85% голосов. Как ни крути — это позор, пенсильванские демократы избрали мертвеца! Они знали, что делают, и всё равно пошли на такой шаг. Кажется, что такое убивает идею представительной демократии, когда вы голосуете за людей, чтобы они могли представлять вас. Партийные лидеры в Пенсильвании не смутились, они были горды: «Мы крайне опечалены кончиной конгрессмена Тони Делуки, но в то же время мы гордимся, что избиратели продолжают демонстрировать уверенность в нём и в его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно».

Иными словами, избрание человека, который никоим образом не может представлять вас, — это не преступление против демократии, а её сущность! И это не описка — они поместили это в пресс-релиз. Это на самом деле обретает смысл, если вспомнить, что в той же Пенсильвании партийные лидеры демократов долгое время поддерживали кандидата в сенат Джона Феттермана после того, как тот пережил обширный инсульт и не мог более чётно изъясняться и вести беседу. Вот одно из его редких публичных выступлений с прошлого года.

ВЕДУЩИЙ: Вы баллотируетесь на должность, которая может стать решающей для установления баланса сил в Вашингтоне. Какие ваши качества дают вам право стать сенатором США? У вас 60 секунд.

ДЖОН ФЕТТЕРМАН, сенатор: Здравствуйте, добрый вечер всем. Если вы постоянно работаете, то должны иметь возможность жить достойно, это правда. Я верю, что предприниматели не были… были… Нельзя заставить бизнес получать субсидии, не выплачивая деньги людям, которые просто не могут не платить сами…

ВЕДУЩАЯ: Сегодня вы говорите, что поддерживаете применение метода гидроразрыва пласта (для добычи нефти или газа. — ИноТВ), что всегда поддерживали это. Но в интервью от 2018 года вы сказали: «Я никоим образом не поддерживаю применение метода гидроразрыва пласта». Как вы связываете эти два заявления?

ДЖОН ФЕТТЕРМАН: Я действительно поддерживаю применение метода гидроразрыва пласта. И я не… я не… Я поддерживаю метод гидроразрыва пласта… И я выступаю… Я действительно поддерживаю применение метода гидроразрыва пласта…

Вы хорошо помните, что эти дебаты вызвали шок почти у каждого, кто их смотрел. Но не у пенсильванских демократов — они нисколько не постыдились выдвинуть кандидата, который не может говорить. Жена Феттермана, бывшая незаконная иммигрантка по имени Жизель, откровенно рассказала репортёрам, как справляется со своим мужем с повреждённым мозгом: «Нужно просто игнорировать его, когда он говорит». Избирателям Демократической партии это очень понравилось, потому что они любят, когда женщины совершают нападки и унижают своих собственных мужей. Это даёт им ощущение, что они не одни такие: это ведь нормально — травить своего мужа. И конечно, они воспользовались советом Жизель и избрали Джона Феттермана в сенат.

В партии, где запрещены дебаты, не очень-то нужен сенатор, который может использовать слова. Или — в том же ключе — президент, который может думать.

Мы наивно предполагали, что Джо Байден столкнётся с трудностями во время праймериз 2020 года, когда он перепутал название штата, в котором находился, или свою сестру с женой, или когда сделал сотню странных бессвязных заявлений. Это наталкивало на мысль, что лишь регулярные инъекции амфетамина помогают ему пережить встречи со сторонниками. Старческое слабоумие Байдена казалось весьма очевидным — таким оно и было. Но что мы упустили, так это то, как сильно изменилась Демократическая партия. Предвыборная кампания Джо Байдена никогда не была про него самого: на его месте мог быть кто угодно — глупый или умный, старый или молодой, живой или мёртвый! Кандидат сам по себе не имел значения. Важна была должностная власть — демократы просто хотели заполучить этот пост. Нюансы того, кто займёт эту должность, не играли для них роли. Вот новость в подтверждение этого тезиса. Дайэнн Файнстайн была сенатором от Калифорнии более 30 лет. Сейчас ей 89 лет, она самый возрастной член конгресса, но, к сожалению, больше не работает там. В прошлом месяце она узнала, что её сотрудники объявили, что она уходит на пенсию. Она понятия об этом не имела. Давайте посмотрим.

ДАЙЭНН ФАЙНСТАЙН, бывший сенатор: Я не принимала это решение, я не публиковала никакого обращения. Вы обнародовали заявление?

ПОМОЩНИК: Да, мы опубликовали ваше заявление.

ДАЙЭНН ФАЙНСТАЙН: Я не знала, что они сделали это. Эм… ну, что есть то есть.

«Мы обнародовали ваше заявление» — оповещает Файнстайн её сотрудник. Мы приняли решение, что вы уходите со своего поста. И нет, мы не сказали вам, ведь нас не волнует, что вы думаете. Вы просто сенатор, молчите и голосуйте! И Дайэнн Файнстайн кивает и смиряется с этим. Не стоит забывать, что она член комитета по разведке сената США. Это действительно грустно, ведь даже такой рассадник коррупции, как Калифорния, заслуживает большего. Избиратели проголосовали за неё, полагая, что она будет осведомлена о своём окружении и, может быть, будет помнить про их интересы. Но нет, никого в рядах партии это не заботит, потому что представительная демократия ничего не значит для лидеров демократов. И их не волнует, что вы знаете, как они относятся к этому. Вот так на деле функционирует Вашингтон.

Дата выхода в эфир 03 марта 2023 года.