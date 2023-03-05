 

Porsche и Ferrari добились вето ФРГ и Италии на запрет двигателей внутреннего сгорания

05.03.2023, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представители компаний Porsche и Ferrari заставили власти Италии и Германии наложить вето на запрет ЕС на автомобили с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году. Информацию об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компании, специализирующиеся на спортивных автомобилях класса люкс, добиваются исключений для синтетического или электронного топлива, на фоне запрета ЕС на автомобили с двигателем внутреннего сгорания в 2035 году. Журналисты отметили, что Porsche и Ferrari в Германии, Италии и других странах являются “национальными иконами”, и их позиции смогли повлиять на правительства, чтобы изменить свое решение по автомобилям с ДВС в течение нескольких дней.

1 марта появились сообщения о том, что Италия выступила против европейского запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Министерство окружающей среды страны заявило, что Италия разделяет цель декарбонизации, но считает необходимым достижение экологических целей путем устойчивого экономического и справедливого перехода, чтобы предотвратить любые негативные последствия для занятости и производительности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.22 / Скандалы: «Мы живем чужой жизнью»

06.07.22 / Мнение: Об украденных деньгах

13.04.21 / В гостях у Мадонны: экскурсия по дому в Хидден-Хилс, который она купила у The Weeknd

20.08.20 / Константин Хабенский отдыхает в Крыму с женой и дочкой

13.09.22 / Карлу III предстоит удержать бывшие колонии от провозглашения независимости от британской короны

06.10.22 / “Шизофреник”: Солнцев плюнул в глаза богомольному Корчевникову

26.09.22 / В Войковском районе Москвы отремонтировали фасад дома 1950-х годов

08.02.22 / Женщины, курильщики и пьющие чаще теряют обоняние и вкус из-за COVID-19

03.02.23 / Сколько стоит обручальное кольцо Риты Оры

28.01.23 / В 2023 году по США прокатится волна массовых увольнений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика