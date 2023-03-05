Porsche и Ferrari добились вето ФРГ и Италии на запрет двигателей внутреннего сгорания

Представители компаний Porsche и Ferrari заставили власти Италии и Германии наложить вето на запрет ЕС на автомобили с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году. Информацию об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компании, специализирующиеся на спортивных автомобилях класса люкс, добиваются исключений для синтетического или электронного топлива, на фоне запрета ЕС на автомобили с двигателем внутреннего сгорания в 2035 году. Журналисты отметили, что Porsche и Ferrari в Германии, Италии и других странах являются “национальными иконами”, и их позиции смогли повлиять на правительства, чтобы изменить свое решение по автомобилям с ДВС в течение нескольких дней.

1 марта появились сообщения о том, что Италия выступила против европейского запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Министерство окружающей среды страны заявило, что Италия разделяет цель декарбонизации, но считает необходимым достижение экологических целей путем устойчивого экономического и справедливого перехода, чтобы предотвратить любые негативные последствия для занятости и производительности.