 

В Калининграде заработал первый в России завод по производству CO2

05.03.2023, 11:33, Разное
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В Калининграде сегодня состоялось торжественное открытие завода по производству диоксида углерода.

Санкции против РоссииПредприятие должно нивелировать значительную часть усилий Евросоюза по снижению выбросов этого вещества.

Согласно оценкам экспертов, после выхода на проектную мощность завод будет генерировать свыше 200 млн тонн парниковых газов ежегодно. В результате будут «обнулены» все усилия ЕС по снижению выбросов за 15 лет, уровень загрязнения вернётся к показателям 2008 года.

– Сегодня мы ставим крест на всех планах Европы к 2050 году свести углеродные выбросы к нулевым показателям. После запуска второй и третьей очередей этого предприятия в ЕС смогут окончательно забыть об их так называемом «зелёном» мире и триллионах евро, потраченных на экологические цели, – сказал губернатор Антон Алиханов на церемонии.

Повышение выбросов CO2 в европейской части России проводится с октября 2022 года в соответствии с указом президента Владимира Путина о контрсанкциях. Ожидается, что предприятия, генерирующие диоксид углерода, будут построены у границ с Европой в пяти городах: помимо Калининграда это Псков, Смоленск, Светогорск и белорусский Брест.

В январе стало известно, что российские инженеры разработали для таких заводов уникальные трубы, способные направлять выхлоп с учётом ветра именно в сторону стран ЕС, а также временно приостанавливать свою работу и направлять CO2 в накопители при неблагоприятной погоде. Для их функционирования задействованы электроустановки и приводы Siemens, закупленные через Казахстан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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