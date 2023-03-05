 

А теперь рецепт Саши! – Личное мнение

05.03.2023, 11:04, Разное
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Ещё одна крупная специалистка по красоте и самопознанию Саша Зверева поделилась утренними хитростями.

Если у вас с утра лицо, словно его покусали пчёлы, Саша вам поможет!


Фото: Соцсети

Ещё перед утренним умыванием, если оно, конечно, есть, следует делать упражнения! Как там пел Высоцкий про гимнастику? Ну, что-то вроде того, только без обливаний.

«Меня что, пчелы покусали?» — кому знакомо подобное отражение в зеркале по утрам? У кого-то отеки появляются не только с утра и являются перманентной частью образа, а скулы или красивый овал остались далеко в прошлом. Есть проблема — есть решение! Причем своими руками. Попробуйте мой рецепт от отеков, несвежего утреннего вида, мешков под глазами», — рассказала Зверева.

Умываться не нужно. Крем тоже не понадобится. Массируем лицо по методу Саши!

«Готово! Вы прекрасны!», — объявила духовная сестра Бони.

Ну, я не знаю, что будет, если поелозить грязными руками по немытому лицу — прыщи? Тут уж стоит выбирать, что вам лучше — мешки или сальные железы. В итоге, красота всё же настигнет вас, как обещает 42-летняя Саша.

Пробовать это я опять не советую, но посмотрим, кто победит в этом конкурсе красоты: Боня, которая просто не умывается, или Саша, которая дополнительно массирует лицо.

Чей рецепт — Бони или Саши — вам нравится больше?

Источник: Лена Миро


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