Nikkei: Токио изучает возможность использования беспилотников для перехвата самолетов

Правительство Японии рассматривает возможность в случае приближения иностранных самолетов или летательных аппаратов к границам воздушного пространства страны поднимать на перехват не истребители, а беспилотники, сообщили СМИ.

Как сообщила газета Nikkei, такие планы возникли в связи большой нагрузкой на личный состав Сил самообороны, который в 2021 году вылетал на перехват 1004 раза. Для первичного перехвата иностранных судов обсуждается возможность закупки американских беспилотников MQ-9 Reaper или турецких Bayraktar TB2, передает ТАСС.

Издание отмечает, стоимость отправки пилотируемых самолетов для идентификации иностранных летательных в 40 раз выше стоимости использования беспилотников, поэтому пилотируемые истребители будут взлетать только в случае угрозы нападения.

Напомним, по данным минобороны Японии, в 2020 году японские истребители 725 раз вылетали на перехват иностранных военных самолетов. Это на 222 раза меньше, чем годом ранее. 458 раз вылеты осуществлялись в отношении китайских самолетов и 258 раз – в отношении российских. Оба показателя снизились по сравнению с 2019 годом на 217 и десять вылетов соответственно.

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