 

НМ ДНР: Завершилась зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска

05.03.2023, 10:55, Новости дня
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Зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как сообщили в Народной милиции ДНР, штурм и зачистка станции Ступки на севере Артемовска завершились, район полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут). Также командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ покинуть город.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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