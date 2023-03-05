НМ ДНР: Завершилась зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска
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Зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как сообщили в Народной милиции ДНР, штурм и зачистка станции Ступки на севере Артемовска завершились, район полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут). Также командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ покинуть город.
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