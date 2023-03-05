 

МВД объявило в розыск соучастника теракта в Брянской области Илью Богданова

05.03.2023, 10:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МВД РФ внесло в базу розыска возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова. Его ищут по статье УК.

Илья Богданов 1988 года рождения есть в базе розыска МВД, передает РИА «Новости».

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в ответе на запрос на сайте. Статья, инкриминируемая Богданову, не указывается.

Он также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком была опубликована в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ «узнали» в одном из диверсантов Богданова.

В пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01.21 / Прокуратура Москвы предупредила организаторов и соцсети о незаконности акций 31 января

25.05.21 / Путин и Байден могут встретиться в Женеве

26.03.21 / Guardian – Китай ввёл санкции против Британии за «ложь и дезинформацию»

15.06.22 / США не увидели признаков военной помощи Китая России

08.10.20 / Впервые в истории Нобелевскую премию по химии получили две женщины

18.07.21 / France 24 – сильные проливные дожди, как в Германии, станут более частым явлением

09.01.21 / В Таджикистане 80-летнего мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за экстремизм

23.11.21 / Лауреат Нобелевской премии мира возглавил войска Эфиопии против повстанцев

03.03.23 / Глава дипломатии ЕС Боррель: Отказ всех стран от нефти из России приведет к разбалансировке нефтяного рынка

23.10.20 / Навального выпустили на лечение в Германию по распоряжению Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика