МВД объявило в розыск соучастника теракта в Брянской области Илью Богданова

МВД РФ внесло в базу розыска возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова. Его ищут по статье УК.

Илья Богданов 1988 года рождения есть в базе розыска МВД, передает РИА «Новости».

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в ответе на запрос на сайте. Статья, инкриминируемая Богданову, не указывается.

Он также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком была опубликована в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ «узнали» в одном из диверсантов Богданова.

В пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.

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