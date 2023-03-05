Шевченко потеряла чемпионский пояс UFC

Киргизка Валентина Шевченко, выступающая в смешанных единоборствах (ММА), потеряла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. На турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада) она проиграла мексиканке Алексе Грассо, которая победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые получила чемпионский пояс UFC.

Шевченко стала чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе 8 декабря 2018 года после победы над Йоанной Енджейчик из Польши на турнире UFC 231 в Торонто. С тех пор киргизка защищала свой титул еще 7 раз. В своем последнем бою, который состоялся 12 июня 2022 года, она победила Тайлу Сантос.

Позже спортсменка заявила, что во время боя с бразильской соперницей у нее была травму стопы. За всю свою карьеру Шевченко выиграла 22 и проиграла четыре раза. Грассо выиграла 16 раз и проиграла три.