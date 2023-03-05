 

Шевченко потеряла чемпионский пояс UFC

05.03.2023, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Киргизка Валентина Шевченко, выступающая в смешанных единоборствах (ММА), потеряла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. На турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада) она проиграла мексиканке Алексе Грассо, которая победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые получила чемпионский пояс UFC.

Шевченко стала чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе 8 декабря 2018 года после победы над Йоанной Енджейчик из Польши на турнире UFC 231 в Торонто. С тех пор киргизка защищала свой титул еще 7 раз. В своем последнем бою, который состоялся 12 июня 2022 года, она победила Тайлу Сантос.

Позже спортсменка заявила, что во время боя с бразильской соперницей у нее была травму стопы. За всю свою карьеру Шевченко выиграла 22 и проиграла четыре раза. Грассо выиграла 16 раз и проиграла три.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.21 / В оттенках заката: бьюти-эксперты назвали самый горячий летний тренд в макияже

15.07.20 / Скандалы: Шпионский мост Пола Уилана

09.02.22 / Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

03.11.22 / Утвержденная ЗакСом система наказаний за «стихийные мусорки» может привести к коррупции – СМИ

25.05.21 / Белоруссия переоформит своё воздушное пространство на Виргинские острова

16.08.22 / Егора Литуева официально реабилитировали

25.02.22 / «Сколько ты уже скинула?» Фразы, которые не стоит говорить человеку, решившему похудеть

27.06.22 / Решение по абортам раскололо Америку на два непримиримых лагеря

29.09.22 / Надо просто поселить его в своем гардеробе: учимся одеваться максимально удобно осенью в шведским стиле лагом

16.02.21 / Малышки-тройняшки разом увидели монстра на стене и их реакция напугала мать и пользователей интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика