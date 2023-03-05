 

Мнение: Володин пристыдил США?

05.03.2023, 10:35, Разное
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Председатель  Госдумы Вячеслав Володин  подсчитал расходы Запада на поддержку Украины.

И даже не поленился нарисовать таблицу  про расходы в процентах от ВВП этих стран. ТОП выглядит так:  Польша (2,10%), Эстония (1,64%), Латвия (1,31%), Чехия (1,08%), Литва (1,06%).

Володин пристыдил США:

«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр».

Отсюда

Не уловил основной мысли Володина. Чего он добивается?  За что ратует?   Чтобы  США  сравнялись с Польшей и  увеличили объемы поддержки Украины  до 2 процентов  ВВП?  Или  хотя бы стали  такими же  щедрыми, как  Литва и Чехия,  направив на Украину  не менее 1%  своего ВВП?

О том, не подсчитал ли Вячеслав Володин  расходы России  на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации  Украины,  даже не справшиваю. Это, скорей всего, секретная информация.   Видимо, сколько необходимо, столько и тратится…

Фотография Вячеслава Володина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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