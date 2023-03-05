Мнение: Володин пристыдил США?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подсчитал расходы Запада на поддержку Украины.

И даже не поленился нарисовать таблицу про расходы в процентах от ВВП этих стран. ТОП выглядит так: Польша (2,10%), Эстония (1,64%), Латвия (1,31%), Чехия (1,08%), Литва (1,06%).

Володин пристыдил США:

«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр».

Отсюда

Не уловил основной мысли Володина. Чего он добивается? За что ратует? Чтобы США сравнялись с Польшей и увеличили объемы поддержки Украины до 2 процентов ВВП? Или хотя бы стали такими же щедрыми, как Литва и Чехия, направив на Украину не менее 1% своего ВВП?

О том, не подсчитал ли Вячеслав Володин расходы России на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, даже не справшиваю. Это, скорей всего, секретная информация. Видимо, сколько необходимо, столько и тратится…

Фотография Вячеслава Володина отсюда

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