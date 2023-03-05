Внук Вольфа Мессинга: через год долларами и евро будут топить печки

На «Первом канале» состоялась премьера документального фильма «Грядущий крах Запада: причины и последствия».

В съёмках картины приняли участие ведущие российские учёные, экономисты и политологи.

– Мы постарались показать разные точки зрения, чтобы ни у кого не было сомнений в объективности ленты. При этом мы пригласили и людей, которые могут сделать ненаучный прогноз, – написал в своём Telegram-канале режиссёр фильма Владимир Мединский.

В финальную версию фильма вошли интервью 15 экспертов, в том числе внука легендарного предсказателя Вольфа Мессинга.

– От деда мне достался дар предвидения. И я могу точно сказать, что США и ЕС уже скоро ждёт неминуемый крах, в следующем году долларами и евро будут топить печки, эти бумажки будут валяться на улицах как листва или мусор, – рассказал Всеволод Мессинг-Арутюнян.

В ближайшее время фильм «Грядущий крах Запада: причины и последствия» будет показан по китайскому, иранскому и северокорейскому телевидению.

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