 

Внук Вольфа Мессинга: через год долларами и евро будут топить печки

05.03.2023, 9:33, Разное
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На «Первом канале» состоялась премьера документального фильма «Грядущий крах Запада: причины и последствия».

В съёмках картины приняли участие ведущие российские учёные, экономисты и политологи.

– Мы постарались показать разные точки зрения, чтобы ни у кого не было сомнений в объективности ленты. При этом мы пригласили и людей, которые могут сделать ненаучный прогноз, – написал в своём Telegram-канале режиссёр фильма Владимир Мединский.

В финальную версию фильма вошли интервью 15 экспертов, в том числе внука легендарного предсказателя Вольфа Мессинга.

– От деда мне достался дар предвидения. И я могу точно сказать, что США и ЕС уже скоро ждёт неминуемый крах, в следующем году долларами и евро будут топить печки, эти бумажки будут валяться на улицах как листва или мусор, – рассказал Всеволод Мессинг-Арутюнян.

В ближайшее время фильм «Грядущий крах Запада: причины и последствия» будет показан по китайскому, иранскому и северокорейскому телевидению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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