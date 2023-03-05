 

Опрос: Россияне назвали Нонну Мордюкову «самой сильной женщиной» советского кинематографа

05.03.2023, 9:30, Новости дня
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Российские телезрители назвали народную артистку СССР актрису Нонну Мордюкову «самой сильной женщиной» в советском кино, в топ-3 вошли актрисы Фаина Раневская и Инна Чурикова, свидетельствуют результаты опроса «Мосфильм. Золотая коллекция».

Из результатов опроса следует, что лидером рейтинга стала Нонна Мордюкова, за которую проголосовали 56% опрошенных, передает ТАСС. В кино она не раз воплощала образы сильных и волевых женщин. На втором месте в рейтинге Фаина Раневская, ее назвали 45% респондентов. Далее в рейтинге идет Инна Чурикова (32% респондентов). На четвертом месте расположилась Алиса Фрейндлих, которую считают сильной женщиной советского кино 30% опрошенных.. Замыкает топ-5 Людмила Гурченко (29%).

При выборе учитывались как роли, сыгранные актрисами, так и качества характера самих исполнительниц. После первого опроса был составлен лонг-лист, из которого аудитории нужно было выбрать трех «самых сильных женщин» советского кино. На основании ответов был сформирован итоговый рейтинг. Опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». В нем приняли участие 1 590 человек. Период проведения исследования не приводится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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