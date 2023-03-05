 

МККК: Двое сотрудников Международного Комитета Красного Креста похищены в Мали

05.03.2023, 9:30, Новости дня
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Двое сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) были похищены в Мали, информирует представительство организации.

В МККК подтвердили похищение двоих сотрудников утром в воскресенье между Гао и Кидалем и попросили «не спекулировать на этом инциденте, чтобы не препятствовать его разрешению», передает РИА «Новости».

Ранее сотрудники международного комитета Красного Креста были похищены в Мали группировкой «Движение за единство и джихад в Западной Африке».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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