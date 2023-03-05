МККК: Двое сотрудников Международного Комитета Красного Креста похищены в Мали
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Двое сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) были похищены в Мали, информирует представительство организации.
В МККК подтвердили похищение двоих сотрудников утром в воскресенье между Гао и Кидалем и попросили «не спекулировать на этом инциденте, чтобы не препятствовать его разрешению», передает РИА «Новости».
Ранее сотрудники международного комитета Красного Креста были похищены в Мали группировкой «Движение за единство и джихад в Западной Африке».
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