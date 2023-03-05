 

Володин: США несут меньшие издержки по расходам на содержание режима Киева, чем Европа

05.03.2023, 9:30, Новости дня
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По расходам на содержание киевского режима США несут издержки значительно меньше, чем страны Европы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Вашингтон использует другие страны для достижения своих интересов и несет издержки значительно меньше, чем другие, передает РИА «Новости». Володин отметил, что по расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте и вынуждают больше тратить Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Румынию и Кипр

По словам парламентария, Вашингтон заставляет государства Европы финансировать «киевский режим ценой благополучия собственных граждан».

Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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