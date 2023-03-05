Володин: США несут меньшие издержки по расходам на содержание режима Киева, чем Европа

По расходам на содержание киевского режима США несут издержки значительно меньше, чем страны Европы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Вашингтон использует другие страны для достижения своих интересов и несет издержки значительно меньше, чем другие, передает РИА «Новости». Володин отметил, что по расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте и вынуждают больше тратить Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Румынию и Кипр

По словам парламентария, Вашингтон заставляет государства Европы финансировать «киевский режим ценой благополучия собственных граждан».

Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи.

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