Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 79 шайб

Российский нападающий Александр Овечкин, который также является капитаном “Вашингтон Кэпиталз”, сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 79 шайб в матче регулярного чемпионата против “Сан-Хосе Шаркс”.

“Кэпиталз” выиграли в Сан-Хосе со счетом 8:3. После окончания игры НХЛ объявила трех лучших хоккеистов матча, Овечкин стал первым с двумя голами и одной голевой передачей. Николя Обе-Кюбель, забивший всего один гол, стал второй звездой, Мэтт Ирвин – третьим.

Вашингтон Кэпиталз” сейчас занимает 11-е место в Восточной конференции, имея в активе 68 очков.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занял 16-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.