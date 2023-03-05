 

Американский журналист Наполитано сравнил призывы Запада забрать Крым у России с идеей передать Техас Мексике

05.03.2023, 8:05, Новости дня
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Американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано сравнил призывы Запада забрать Крым у РФ с идеей передать Техас Мексике.

Наполитано подчеркнул, что идея Запада об «освобождении» Крыма от РФ глупа и абсурдна. По его словам, это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике, передает РИА «Новости».

Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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