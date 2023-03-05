Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной

Группа солдат Вооруженных сил Украины, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременной, расположенного в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, между Григоровкой и Белогоровкой обнаружена группа военнослужащих ВСУ, которая оборудует место для проживания, маскируется и при этом не ведет боевых действий, передает ТАСС.

Марочко предположил, что это украинские дезертиры, отказавшиеся воевать и скрывающиеся от командования.

Ранее Марочко сообщил, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил.

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