 

Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной

05.03.2023, 8:05, Новости дня
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Группа солдат Вооруженных сил Украины, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременной, расположенного в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, между Григоровкой и Белогоровкой обнаружена группа военнослужащих ВСУ, которая оборудует место для проживания, маскируется и при этом не ведет боевых действий, передает ТАСС.

Марочко предположил, что это украинские дезертиры, отказавшиеся воевать и скрывающиеся от командования.

Ранее Марочко сообщил, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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