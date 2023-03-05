Кузнец из Донбасса Михалев сделал звонницу из гильз калибра 152 мм. из Мариуполя
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Донецкий кузнец Виктор Михалев сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя.
Звонница сделана из четырех гильз калибра 152 мм., которые Михалев обрезал их так, чтобы они издавали звуки разной высоты и на них можно было исполнять колокольные перезвоны, передает РИА «Новости».
По словам Михалева, враги стреляли по людям в Мариуполе, возможно, кто-то погиб, и он решил извлечь из гильз что-то хорошее и теперь подыскивает храм, где можно было бы установить звонницу.
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