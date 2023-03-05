Кузнец из Донбасса Михалев сделал звонницу из гильз калибра 152 мм. из Мариуполя

Донецкий кузнец Виктор Михалев сделал звонницу из артиллерийских гильз из Мариуполя.

Звонница сделана из четырех гильз калибра 152 мм., которые Михалев обрезал их так, чтобы они издавали звуки разной высоты и на них можно было исполнять колокольные перезвоны, передает РИА «Новости».

По словам Михалева, враги стреляли по людям в Мариуполе, возможно, кто-то погиб, и он решил извлечь из гильз что-то хорошее и теперь подыскивает храм, где можно было бы установить звонницу.

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