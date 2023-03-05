 

Боррель заметил «небольшое улучшение» в отношениях с Россией

05.03.2023, 8:00, Разное
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по следам встречи «Большой двадцатки» отметил, что в дипломатических отношениях с Россией настало «небольшое улучшение». Такой вывод он сделал, основываясь на том, что глава МИД РФ Сергей Лавров присутствовал на общем заседании, а не ушёл, как в прошлый раз, пишет Le Figaro.


AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в пятницу, что отметил «небольшое улучшение» с Россией в дипломатическом плане во время встречи G20 в Индии, пишет Le Figaro.  Автор статьи напоминает, что в кулуарах саммита госсекретарь США Энтони Блинкен кратко пообщался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Это были их первые личные переговоры с февраля 2022 года. Жозеп Боррель отметил, что глава российского МИДа на этот раз остался на встречу министров иностранных дел стран Большой двадцатки. В прошлом году, во время предыдущей встречи в Индонезии, Сергей Лавров вышел посреди заседания, когда на Россию обрушился поток осуждения за спецоперацию на Украине.  «По крайней мере, на этот раз он остался и выслушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я думаю, что это лучше, чем ничего», — заявил глава европейской дипломатии.

Кроме того, Жозеп Боррель выразил своё несогласие с каким-либо исключением РФ из G20. «Мы должны сохранить возможность говорить или, по крайней мере, слушать», — приводит издание слова Борреля.

В свою очередь, Сергей Лавров в пятницу вновь упомянул о том, что западные страны хотят «стратегического поражения» России. На саммите G20 он обвинил Запад в том, что тот оказывает давление на развивающиеся страны, чтобы они повернулись против России.

И в самим деле Жозеп Боррель в пятницу поддержал идею поощрения развивающихся стран, чтобы те выступали против конфликта на Украине.  Он отметил, что осведомлён о последствиях конфликта, в частности о росте цен на основные продукты питания. В итоге встреча министров иностранных дел G20 завершилась в четверг без совместного коммюнике.

В Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что ещё на Бали стало понятно, что G20 — это не «форум для решения вопросов безопасности». Страны Большой двадцатки «по-разному смотрят на проблему Украины», — сказала она журналистам. «Мы надеемся, что члены G20 будут уважать опасения друг друга и пошлют сигнал о солидарности и сотрудничестве, а не о разделении и взаимных обвинениях», — приводит её слова Le Figaro. 


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