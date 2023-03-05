 

Пригожин рассказал о возможном обрушении фронта до международно признанных границ России

05.03.2023, 7:27, Новости дня
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Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что в случае отступления его наемников от Бахмута фронт обрушится до российских границ и, возможно, дальше.

Война в УкраинеВидео с соответствующими словами Пригожина распространили российские Telegram-каналы.

– Если ЧВК “Вагнер” сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыпется до российских границ, может и дальше посыпется. В общем, ситуация будет несладкая вообще для всех формирований военизированных, которые защищают интересы России, — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, если ЧВК “Вагнер” отступит от Бахмута, то это вызовет “эффект пружины”: украинские силы со всех сторон прорвутся на территорию “ЛНР”, “сметут” Луганск, Сорокино (Краснодон) и выйдут на территорию России. Отступление “вагнеровцев” также чревато потерей Крыма и прочими нежелательными для ВС РФ последствиями.

– Поэтому сегодня ЧВК “Вагнер” является цементом, на самой верхушке, то, что стабилизирует и не дает противнику прорваться. Если мы отойдем, мы войдем в историю, как люди, которые сделали основной шаг для проигрыша в войне, — заявил Пригожин.

Бизнесмен также намекнул на то, что в Минобороны могут пытаться возложить вину за провал на группу наемников, и поэтому не дают им боеприпасов, вооружения и не позволяют пополнять личный состав за счет заключенных, которых ему сейчас требуется порядка 20 тысяч человек.


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